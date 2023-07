Football: l'international français Marcus Thuram rejoint l'Inter Milan

L'international français Marcus Thuram s'est officiellement engagé avec l'Inter Milan pour une durée de cinq ans, ce samedi 1er juillet. À presque 26 ans, l'ex-attaquant du Borussia Mönchengladbach avec lequel il a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives en Bundesliga cette saison, a notamment refusé une offre du PSG et privilégié le championnat italien comme ce fut le cas pour son père Lilian Thuram, champion du monde avec l'équipe de France en 1998. L'Inter Milan, récent finaliste de la Ligue des champions et troisième de Serie A en 2022-2023, renforce son attaque avec le Français suite au départ de l'expérimenté bosnien Edin Džeko, 37 ans, parti à Fenerbahçe.

Marcus Thuram a éclos en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. © AFP / KERSTIN JOENSSON

Texte par : RFI