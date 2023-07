Tour de France: le Britannique Adam Yates s'impose devant son frère sur la première étape

Le Britannique Adam Yates a remporté la première étape du Tour de France en devançant au sprint son frère Simon Yates, ce samedi 1er juillet à Bilbao. À 30 ans, il décroche sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle.

C'est un duel fraternel et britannique qui a conclu la première étape de ce Tour de France 2023, ce 1er juillet à Bilbao. Adam Yates (UAE-Emirates) s'est imposé devant son frère jumeau Simon Yates (Jayco-AlUla) et endossé le premier maillot jaune de cette Grande Boucle au terme d'une course forcément très disputée.

Deuxième du dernier Dauphiné, Adam Yates s'est détaché aux côtés de son frère dans la descente de la côte de Pike, à 9 kilomètres de l'arrivée, avant de s'imposer à l'arrivée avec quatre secondes d'avance. À 30 ans, il décroche sa première victoire d'étape sur le Tour de France, lui qui avait déjà porté le maillot jaune pendant quatre jours en 2020.

« On ne sait jamais avec mon frère, je suis très proche de lui, on se voit tous les jours. C'est très spécial de pouvoir le partager avec lui. On est là pour Tadej Pogačar, il est le meilleur au monde ces dernières années. Mais je peux jouer un autre rôle au classement général et sur les étapes, on va travailler pour lui trois semaines et on verra le résultat. Je suis passé pas loin d'une victoire d'étape plusieurs fois et je n'ai pas eu trop de chance, là je suis très content », a déclaré Yates au terme de la course.

Les favoris Pogačar et Vingegaard bien présents

S'ils n'ont pas inauguré ce Tour avec une victoire, les deux grands favoris Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard n'ont pas été en reste en se montrant solides d'entrée. Le Slovène, vainqueur en 2020 et 2021 et coéquipier d'Adam Yates, est notamment arrivé 3e de l'étape avec quatre secondes de bonification en tête d'un groupe dans lequel figuraient le Danois Vingegaard, les Français David Gaudu et Thibaut Pinot, ou encore le Belge Wout Van Aert. Il a également levé les bras en franchissant la ligne pour saluer la victoire de son coéquipier britannique.

« C'est une victoire d'équipe et c'est comme si j'avais gagné, c'est un sentiment encore meilleur. Toute l'année, les gars travaillent pour moi, et là, que ce soit Adam qui a une opportunité et qu'il la saisisse avec la victoire et le maillot jaune, c'est un rêve d'équipe qui se concrétise », s'est félicité Pogačar à l'arrivée.

Du côté français, Thibaut Pinot a salué « une journée presque parfaite » après sa 4e place sur cette première étape. « C'est une bonne entame, on est deux dans le bon groupe », a-t-il jugé. Avec David Gaudu, le leader de son équipe Groupama-FDJ, il a conclu la course dans le même groupe restreint que les deux favoris. Au classement général, il se situe pour le moment à 22 secondes d'Adam Yates, 8 secondes de Simon Yates et 4 secondes de Tadej Pogačar.

Les deux grands perdants du jour sont l'Espagnol Enric Mas, qui a abandonné après une chute dans la descente de l'avant-dernière ascension du jour, tombé en même temps qu'un autre prétendant au podium, Richard Carapaz. L'Équatorien a pu repartir mais a déjà perdu tout espoir pour le classement général après être resté au sol pendant de longues minutes.

(avec AFP)

