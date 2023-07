Athlétisme: le Camerounais Emmanuel Eseme s'invite sous les 10 secondes sur 100m

Entretien

Le sprinteur camerounais Emmanuel Eseme a fait sensation dimanche 2 juillet lors du meeting Resisprint International, à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Une victoire aisée sur 100m en 9s96 également synonyme de nouveau record du Cameroun et de qualification pour les Mondiaux et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le sprinteur de 29 ans est revenu pour RFI sur sa course, son chrono, sans dévoiler totalement ses ambitions pour la suite.

RFI : Vous passez pour la première fois sous la barre des 10s sur 100m (son précédent record personnel était de 10s03, réalisé au meeting de Nairobi, le 13 mai). Racontez-nous cette course.

Emmanuel Eseme : C'était une course différente des autres. Nous avons disputé les séries à 11h du matin. Il faisait froid. J'avais les pieds gelés. Je n'étais pas très en confiance et j'ai fait un temps moyen, 10s14. Après cette mise en route, je me suis dit que je devais faire mieux. J'ai fait le voyage jusqu'en Suisse, je m'entraîne dur depuis des mois avec mon nouvel entraîneur. Nous nous concentrons notamment sur certains détails liés à mon départ. J'y ai pensé, je me suis appliqué et les résultats sont tombés.

Que représente ce nouveau record personnel et donc du Cameroun, sous la barre des 10 secondes ?

Je suis très content. Je me qualifie non seulement pour les Championnats du monde (à Budapest, du 19 au 27 août) mais aussi pour les Jeux Olympiques de Paris-2024. Je suis également à la recherche de sponsors. Cette performance peut m'aider à en trouver afin d'atteindre mes objectifs. J'ai aussi reçu de nombreux messages. Tout le monde en parle au pays. Je redonne l'espoir aux gens. Les jeunes se rendent compte qu'ils peuvent aussi le faire. Ils doivent croire en eux. C'est mon message. Je ne mange pas du fer ou du béton, mais je m'entraîne beaucoup et avec régularité. C'est la clé.

Justement, quels sont vos objectifs pour les Mondiaux et les Jeux Olympiques à venir ?

(Il marque un temps d'arrêt) Pour l'instant, je ne veux pas trop en parler. Je verrai au moment venu, mais je les ai déjà en tête. J'ai des objectifs plus grands que d'aller en finale, mais je préfère les garder pour moi (rire).

Vous êtes le neuvième sprinteur africain à descendre sous les 10 secondes cette saison. Comment jugez-vous vos concurrents ?

Chacun court dans son couloir. Le 100m est une épreuve individuelle. Je ne m'intéresse pas à mes adversaires et je continue à bosser de mon côté. C'est le meilleur moyen de continuer à performer et à progresser selon moi.

Votre forme actuelle peut-elle vous permettre de faire descendre encore votre chrono ?

Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Dimanche, il y avait un vent de face clairement pas favorable aux sprinteurs. Je dois me reposer un peu, me faire masser et bien m'alimenter avant de penser à la suite.

Quel est votre programme jusqu'à la fin de l'été ?

Je suis inscrit au meeting international de Sotteville-lès-Rouen le 7 juillet. Je dois également participer au championnat interclubs portugais (il s'entraîne au Portugal) les 22 et 23 juillet. J'espère par ailleurs pouvoir participer au meeting Diamond League de Chorzow, en Pologne, le 16 juillet. J'attends la réponse avec impatience.

