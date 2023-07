JO 2024/Cyclisme: le parcours passera par Versailles et la butte Montmartre

Un départ et une arrivée au Trocadéro, un passage par le Château de Versailles et par la butte Montmartre: le parcours des épreuves cyclistes sur route hommes et femmes des JO 2024, dévoilé mardi 4 juillet par organisateurs, promet d'être spectaculaire. Les 180 cyclistes hommes et femmes qui participeront aux JO de Paris, que ce soit sur route ou au contre-la-montre, vont bénéficier de parcours inédits alternant les paysages urbains avec des lieux emblématiques parisiens et la campagne francilienne.

Les cyclistes disputant la course en ligne aux Jeux olympiques de Tokyo, le 24 juillet 2021. Pool via REUTERS - Tim de Waele

