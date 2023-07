Foot: accord signé entre le PSG et Galtier pour son départ

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont abouti mercredi à un accord concernant les conditions de départ de l'entraîneur français, un an avant le terme de son contrat, a appris l'AFP de sources proches des négociations. L'ancien technicien de Saint-Étienne, Lille et Nice (56 ans) part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n'ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions. L'annonce de son successeur est attendue dans la journée de mercredi, l'Espagnol Luis Enrique étant pressenti.

Christophe Galtier désormais ex-coach du PSG. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

