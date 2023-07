Formule 1: les deux premiers Grand Prix 2024 auront lieu le samedi, Spa-Francorchamps maintenu

La saison 2024 de Formule 1 débutera début mars par deux courses disputées le samedi à Bahreïn et en Arabie saoudite et se terminera début décembre à Abu Dhabi, selon le calendrier publié mercredi par la FIA. Le Grand Prix de Belgique disputé sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps, un temps menacé en raison de l'émergence de nouvelles destinations plus lucratives, a été maintenu dans le calendrier qui comportera un record de 24 courses.

