Mondial féminin 2023: message de soutien des Brésiliennes aux femmes iraniennes

La sélection brésilienne de football est arrivée mercredi 5 juillet en Australie, où elle participera au Mondial féminin, à bord d'un avion sur lequel était inscrit un message de soutien aux femmes d'Iran qui protestent régulièrement contre le port du voile depuis la mort en détention de Mahsa Amini en 2022. L'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Brisbane avec inscrit sur sa carlingue en lettre majuscules « AUCUNE FEMME NE DEVRAIT ETRE CONTRAINTE DE SE COUVRIR LA TETE ». Les portraits de Mahsa Amini et du footballeur Amir Nasr-Azadani, condamné à 26 ans de prison pour sa participation aux manifestations, ornaient également la queue de l'appareil. Cette marque de soutien intervient quelques jours après l'annonce par la Fifa que huit brassards défendant différentes causes féministes, dont l'égalité des genres ou la fin des violences faites aux femmes, pourraient être portés par des joueuses pendant le Mondial co-organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

Texte par : RFI Suivre