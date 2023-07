Tour de France: l’australien Jai Hindley prend le pouvoir

La cinquième étape du Tour de France, partie de Pau mercredi 5 juillet, pour rejoindre Laruns au terme de 162,7 km parcourant les premiers reliefs pyrénéens de l'épreuve, a permis à l’Australien Jai Hindley, 27 ans, de s’offrir un succès de prestige et de prendre au passage la tunique de leader pour son tout premier Tour de France. Hindley, vainqueur du Tour d’Italie en 2022, a profité de l’échappée du jour, dès les premiers kilomètres, pour faire la course à l’avant et a attaqué dans la dernière difficulté du jour, le Col de Marie-Blanque (7,7 km à 8,6%, 1re catégorie). Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur sortant de la Grande Boucle, a pris la cinquième place de l’étape après avoir lâché le Slovène Tadej Pogacar avant le sommet de Marie-Blanque. Au classement général, Jonas Vingegaard pointe à 47 secondes de l'Australien. L'Italien Giulio Ciccone complète le podium. David Gaudu, premier français au général, est à la 10e place, à 1m 56s de Hindley.

Jai Hindley, vainqueur de la 5e étape du Tour de France, le 5 juillet 2023. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

