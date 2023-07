Athlétisme: le Sénégalais Louis François Mendy, une foulée à suivre avant Paris 2024

Portrait

Qualifié pour les prochains Championnats du monde d’athlétisme en août à Budapest, et aux Jeux olympiques 2024 à Paris, le coureur sénégalais Louis François Mendy a l’ambition débordante. À 24 ans, il rêve d’être le numéro un de sa discipline en Afrique et d’apporter une deuxième médaille olympique à son pays.

L’euphorie n’est pas encore retombée. Près d’une semaine après sa formidable course bouclée en 13 secondes et 18 centièmes, au meeting international de Troyes, Louis François Mendy est encore sur un nuage.

Après avoir battu le record du Sénégal du 110m haies, il a récidivé samedi dernier, 1er juillet. Le son de sa voix transpire la fierté aussi d’avoir réussi brillamment les minimas pour se qualifier aux Championnats du monde de Budapest (19 au 27 août 2023) et aux Jeux olympiques de Paris, et l’envie d’en faire encore mieux.

« C’est un chrono de malade, même moi, j’étais étonné », lâche-t-il au micro de RFI. Ça me fait énormément de plaisir et beaucoup de ça me donne aussi envie de retravailler encore plus pour être le premier africain sur 110m haies ». Avec son super chrono, il a décroché en effet la deuxième meilleure performance africaine de tous les temps derrière le Sud-Africain Antonio Alkana, qui avait réussi un 13’11 à Prague en 2017.

Amadou Dia Ba : « Il lui manquait beaucoup de choses »

C’est d’ailleurs l’année où tout commence véritablement pour Louis François Mendy. En 2017, celui qui s’entraîne à l’Étoile athlétique club (EAC), basé dans le quartier populaire de Grand Yoff (Dakar), est présenté à Amadou Dia Bâ, l’unique médaillé olympique de l’histoire du sport sénégalais (argent aux JO de Séoul en 400m haies). « Son entraîneur Adama Badji l’a amené dans mon bureau en me disant : ‘’Ce garçon a du talent, mais j’ai atteint mes limites’’, raconte Amadou Dia Ba. Louis François était frêle, il était talentueux, mais il lui manquait beaucoup de choses : de la musculature, de la vitesse et de la technique ».

Pourtant, le gamin de 18 ans venait de décrocher la médaille d'argent du 110m haies, en battant le record sénégalais de la catégorie, aux Championnats d'Afrique juniors d'athlétisme à Tlemcen. Qu’importe, les choses sérieuses allaient véritablement commencer pour celui qui intègre le Centre de développement africain de l'athlétisme (CDAA) dirigé par Dia Ba, avec l’appui de la Fédération sénégalaise d’Athlétisme. Soutenu par la Confejes et le Comité olympique sénégalais à travers des bourses, le hurdleur sénégalais progresse, gagne du « muscle, de la vitesse et de la technique ». Son évolution est matérialisée par une médaille de bronze aux 110m haies aux Jeux africains de 2019 à Rabat.

Descendre sous les 13 secondes

S’il lui a fallu une invitation pour être présent aux JO de Tokyo, le leader actuel de l’athlétisme sénégalais ne doit aujourd’hui qu’à lui-même sa future présence à Paris. « Cela prouve que le travail entamé depuis cinq ans paye, affirme Amadou Dia Ba. Aujourd’hui, il est 11e mondial, l’objectif est qu’il soit parmi les huit meilleurs mondiaux, c’est comme ça qu’il pourra se jauger par rapport aux autres. Il a de l’avenir, mentalement, il est frais ».

Depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012, aucun coureur sénégalais n’avait réussi à réaliser les minimas pour les JO en athlétisme, mais Louis François Mendy ne veut pas s’arrêter sur cet exploit. Il vise haut, très haut : « Les demi-finales à Budapest et descendre un jour sous les 13 secondes », lâche-t-il. Et pour Paris ? « Les Jeux représentent beaucoup pour moi, je vais représenter mon pays. La suite, je vous réserve la surprise », lance celui qui s’entraîne en France à Épinal à l'Athletic Vosges Entente Clubs. Son mentor Amadou Dia Ba, lui, fait un vœu : « J'espère qu’il sera mon successeur et médaillé olympique pour le Sénégal ».

Propos de Louis François Mendy recueillis par Victor Missistrano

