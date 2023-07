Foot: l'ailier espagnol Marco Asensio, ancien du Real, rejoint le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a officialisé jeudi 6 juillet la signature de l'ailier espagnol Marco Asensio pour trois saisons, arrivé libre du Real Madrid, quelques heures après avoir annoncé le recrutement du défenseur central slovaque Milan Skriniar et de Luis Enrique, son nouvel entraîneur. A 27 ans, le gaucher signe à Paris avec un palmarès impressionnant après dix ans passés au Real : il a remporté 17 titres dont trois Ligues des champions, le tout pour 285 matches et 61 buts. « C'est un privilège de faire partie de ce grand club qu'est le PSG. J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs » , a commenté Marco Asensio, qui avait annoncé son départ du Real il y a plusieurs jours.

Marco Asensio celebra su gol en el partido liguero entre Real Madrid y Valencia disputado el 18 de junio de 2020 en la capital de España AFP

