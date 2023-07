Foot: retour au Portugal pour l'Argentin Angel Di Maria

Le champion du monde argentin Angel Di Maria s'est engagé avec le Benfica, retrouvant un club avec lequel il a évolué à son arrivée en Europe, a annoncé mercredi 5 juillet le club portugais sur son site internet. Âgé de 35 ans, l'attaquant passé par le Real Madrid, Manchester United, le PSG et la Juventus Turin, avait annoncé début juin qu'il quittait le club italien. Ciblé par l'Arabie saoudite, il a préféré retourner au Benfica, où il a joué de 2007 à 2010. Di Maria est attendu dès ce jeudi, et les supporters sont invités à venir l'accueillir. Le club portugais n'a pas précisé la durée de son engagement. Passeur génial, buteur des grandes occasions et meilleur acolyte de Lionel Messi en sélection argentine, Di Maria a remporté la Ligue des champions 2014 et le championnat d'Espagne 2012 avec le Real Madrid. Il a été cinq fois champion de France avec le PSG entre 2016 et 2022, et champion du Portugal en 2010 avec Benfica. Il n'aura passé qu'une seule saison à la Juve, où il était arrivé libre après sept saisons à Paris.

Angel Di Maria. REUTERS - STEPHANE MAHE

