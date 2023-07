Le journal de bord d’Adrien Petit, épisode 2: la galère en montagne

Tour de France 2023

Coureur expérimenté, ancien vainqueur d’étape sur la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, le Français Adrien Petit dispute, à 32 ans, son 5ᵉ Tour de France. Sa mission cette année : encadrer l’Érythréen Biniam Girmay, leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty et candidat à une victoire d’étape. Il nous raconte la course de l’intérieur, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Aujourd’hui, deuxième épisode, après la traversée des Pyrénées.

La montagne, ça vous gagne (ou pas)

Voilà, les deux étapes des Pyrénées sont passées, deux journées en mode « survie » pour les coureurs moins à l’aise en montagne, comme moi, surtout après un Grand Départ plus musclé que d’habitude dans le Pays basque. À part la journée « tranquille » mardi vers Nogaro, la course est très intense, ça roule très vite, donc je suis arrivé dans les Pyrénées déjà bien entamé.

Bien sûr, je ne joue pas la gagne sur ces étapes, mais il faut quand même rentrer dans les délais. On s’organise entre sprinteurs pour former un petit groupe, le gruppetto, et ça n’est pas une promenade de santé. Sur cette 6e étape, on s’est tous arrachés dans la montée du Col du Tourmalet et on a fait les descentes à fond, j’étais presque à 100 km/h sur mon compteur. Les journées comme ça sont difficiles, mais je relativise en me disant que j’ai quand même beaucoup de chance d’être là.

Pogacar, Vingegaard, sur une autre planète

Je ne vois rien du duel entre les grimpeurs, on n’est pas vraiment dans le même monde en montagne, je suis passé au sommet du Tourmalet avec 10 minutes de retard, et pourtant je me suis donné. Après, quand l’étape est terminée, j’essaye de voir quelques images de l’arrivée des cadors, c’est important d’être au courant du déroulement de la course pour savoir où en sont les uns, les autres et anticiper les scénarios. Et puis, je m’y intéresse aussi en spectateur un peu privilégié, par exemple, je trouve ça bien que Pogaçar soit revenu un peu au contact de Vingegaard, ça met encore plus de piment dans ce Tour.

Biniam, dans le match pour les sprints

Sur les deux premiers sprints du Tour, lundi et mardi, le résultat est un peu en deçà de nos espérances [Biniam Girmay termine 11e à Bayonne, 12e le lendemain à Nogaro, NDLR], mais je trouve qu’on est solide, dans le match. Ce sont des sprints typiques d’un début de Tour de France, nerveux, chaotiques. À ce niveau-là, avec tous les coureurs les plus rapides du monde, ça se joue sur des détails. Il faut être un peu plus précis dans nos efforts, avoir un peu plus de réussite aussi pour gagner sur une course avec des enjeux énormes comme le Tour de France.

En tout cas, je pense que Biniam n’est pas surpris, il était préparé à ce niveau, à cette intensité. Il a tout pour briller sur des étapes pour sprinteurs un peu plus usantes, avec un final un peu plus difficile que celles proposées jusque-là.

De bons souvenirs du Pays basque

Je garderais de très bons souvenirs de ce Grand Départ en Espagne, c’était magique, les Basques ont mis le feu au bord des routes, surtout dans les côtes. J’ai trouvé l’ambiance un peu moins folle dans les Pyrénées françaises, ces deux derniers jours, il y avait un peu moins de monde, aussi, mais ça fait du bien de revenir « à la maison », d’entendre des gens crier ton nom, ou des encouragements comme « Allez les Ch’tis » pour un gars du Nord comme moi. Quand tu es dans la difficulté, c’est très agréable !

Adrien Petit, Lourdes

