Tour de France: le Danois Jonas Vingegaard retrouve le jaune, Tadej Pogacar s’offre la 6e étape

Ce jeudi 6 juillet, pour la deuxième journée dans les Pyrénées, le Slovène Tadej Pogacar s’est offert l’étape au sommet de Cauterets-Cambasque après avoir attaqué son principal rival Jonas Vingegaard à trois kilomètres de l’arrivée dans la dernière difficulté du jour. Vingegaard, vainqueur de la dernière édition de la Grande boucle est désormais le nouveau leader. Mais Vingegaard a perdu 28 secondes au général sur Pogacar. Après avoir cédé 1 minute et 4 secondes la veille lors de la première des deux étapes pyrénéennes, Pogacar a pris une revanche éclatante sur son rival danois. Au soir du sixième jour de course, l'écart entre les deux hommes est de 25 secondes. L'Australien Jai Hindley qui a perdu sa tunique jaune complète le podium au classement général, avec 1 minutes et 34 secondes de retard. Le premier coureur français, David Gaudu, se classe à la 7e place au général à 4 minutes et 3 secondes du leader danois.

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le 6 juillet 2023. © Pool via REUTERS - PAPON BERNARD

