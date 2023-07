Football: Megan Rapinoe, grande footballeuse et immense militante, annonce sa retraite

Megan Rapinoe, immense star américaine du football et à la pointe des luttes féministes, LGBT+ et antiracistes, a annoncé ce samedi 8 juillet qu'elle prendra sa retraite à la fin de la saison. Après une immense carrière, ponctuée par deux titres en Coupe du monde, un titre olympique et une utilisation militante de sa médiatisation, Rapinoe disputera un dernier Mondial avec les États-Unis et tirera sa révérence.

Publicité Lire la suite

L'Américaine Megan Rapinoe, star mondiale du football et voix influente de la lutte contre les inégalités et les discriminations, a annoncé samedi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de la saison à l'âge de 38 ans. Joueuse de talent mais aussi militante féministe et défenseuse de la cause LGBT+, elle est de ces athlètes qui ont mis leur notoriété au service de causes dépassant le cadre de leur sport.

"C'est avec un sentiment profond de paix et de reconnaissance que j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à pratiquer ce sport magnifique", a écrit sur ses réseaux sociaux l'attaquante américaine, qui s'apprête à disputer la quatrième Coupe du monde de sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

Un immense palmarès international au service du militantisme

Double championne du monde (2015, 2019), championne olympique en 2012 à Londres et lauréate du Ballon d'or en 2019, l'attaquante aux 199 sélections (et 63 buts) étalées sur 17 années est aussi une militante engagée. Elle a mis sur le devant de la scène la responsabilité des sportifs et des sportives à prendre position dans les débats publics.

"Il serait irresponsable de ne pas utiliser cette tribune à portée internationale pour essayer de faire bouger les choses", déclarait-elle durant la Coupe du monde en France il y a quatre ans. La gauchère avait d'ailleurs éclaboussé les terrains de son talent, finissant meilleure joueuse et buteuse de la compétition.

Rapinoe fut ainsi l'une des premières à s'agenouiller dès 2016 pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières sur des membres de la communauté noire, dans le sillage de l'ex-star du football américain (NFL) Colin Kaepernick. En 2016, elle n'a pas hésité non plus à s'en prendre frontalement au président républicain Donald Trump, fraîchement élu, le qualifiant de représentant des « suprémacistes blancs ». Avant le Mondial-2019, elle prévient que ses coéquipières et elle n'iront pas à la Maison Blanche en cas de victoire. Promesse tenue.

Un dernier challenge

L'Américaine a également obtenu de grandes avancées pour le football féminin, notamment en ce qui concerne l'égalité salariale entre les sélections masculines et féminines des États-Unis. Un combat qui a abouti en mai 2022 sur un accord avec US Soccer instituant une égalité de traitement salarial en sélections. Dernier combat à venir : la Coupe du monde féminine sous les couleurs du pays de l'Oncle Sam (20 juillet-20 août), après quoi elle terminera la saison en National Women's Soccer League (NWSL) avec l'OL Reign et tirera sa révérence.

À lire aussiMondial féminin 2019: Rapinoe, poil à gratter et joyau de l’Amérique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne