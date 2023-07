F1: Verstappen, intouchable, décroche sa 8e victoire de la saison à Silverstone

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa huitième victoire de la saison, dimanche 9 juillet au GP de Grande-Bretagne à Silverstone où il a devancé les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Le double champion du monde en titre a encore survolé la course malgré un départ moyen et continue de s'échapper au classement provisoire du championnat.

Max Verstappen domine cette saison de Formule 1 de la tête et des épaules. Getty Images - Mark Thompson

