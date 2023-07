Tour de France: Michael Woods conquiert le Puy de Dôme, Pogacar grignote du terrain

Michael Woods a fait briller Israel-Premier Tech pour le retour du Tour de France sur le Puy de Dôme, 35 ans après. Le Canadien s'est emparé de la neuvième étape ce dimanche 9 juillet au prix d'un énorme retour dans l'ascension finale. De leur côté, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont fait leur propre show, au terme duquel le Slovène a grignoté huit secondes au maillot jaune.

Michael Woods a planté le drapeau canadien sur le Puy de Dôme, escaladé pour la première fois depuis 35 ans par la Grande Boucle. Le coureur Israel-Premier Tech, rescapé de l’échappée matinale, s’est adjugé la neuvième étape du Tour de France ce dimanche 9 avril au prix d’un immense effort et d’un improbable retour sur Matteo Jorgenson.

Échappé dès le départ avec treize autres coureurs, le vétéran canadien a rattrapé in extremis l’Américain, qui était parti seul à 46 km de l’arrivée, pour s’imposer sur les pentes terrifiantes du volcan à 1 415 m d’altitude. Woods, 36 ans, a bouché un trou de deux minutes pour revenir sur Jorgenson à 450 mètres de la ligne et s’imposer devant le Français Pierre Latour, revenu de loin lui aussi, et le Slovène Matej Mohoric.

Avec ce succès de prestige, Woods s’inscrit dans une lignée royale, aux côtés de Fausto Coppi, premier vainqueur au Puy-de-Dôme en 1952, Federico Bahamontes, Luis Ocaña ou Lucien Van Impe, couronné en 1975, l’année où Eddy Merckx fut boxé par un spectateur au ventre.

Explication de texte entre Pogacar et Vingegaard

Le peloton maillot jaune, loin derrière la tête, a été le cadre d’une belle bataille entre les deux grands messieurs de cette Grande Boucle 2023. Le groupe s’est progressivement délité. Et, quand il n’est resté que des miettes, parmi lesquelles les frères Yates et Carlos Rodriguez notamment, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont écrit le dernier chapitre de leur bataille du jour à 1,5 km de l’arrivée, au cœur de la terrible ascension finale.

#TDF2023 | Tadej Pogacar place une attaque dans le Puy de Dôme, Vingegaard perd quelques longueurs, mais il résiste !



À ce petit jeu du chat et de la souris, c’est finalement Pogacar qui l’a emporté. À l’arrivée, il a grignoté huit secondes au leader de la Jumbo-Visma au général, qui conserve finalement son maillot jaune sans trop se mettre dans le rouge. Mais pour 17 secondes d’avance seulement.

