Le journal de bord d’Adrien Petit, épisode 3 : le repos des guerriers

Coureur expérimenté, ancien vainqueur d’étape sur la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, le Français Adrien Petit dispute à 32 ans son 5ᵉ Tour de France. Sa mission cette année : encadrer l’Érythréen Biniam Girmay, leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty et candidat à une victoire d’étape. Il nous raconte la course de l’intérieur, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Aujourd’hui, troisième épisode, à l’occasion de la journée de repos, ce lundi 10 juillet.

Reposer la tête et les jambes

Pas d’alarme aujourd’hui, c’est le petit bonheur de la journée « off » : réveil au naturel, café à la cool et petit-déjeuner au soleil. Ça fait du bien, mais attention à ne pas se croire en vacances ! J’ai appris de mes erreurs de jeunesse, de lendemains de journées de repos où j’étais poussif, voire complétement bloqué. Il faut éviter d’abord de manger autant qu’un jour de course, parce qu’évidemment on fait moins d’efforts et on brûle moins de calories, et puis c’est important de faire tourner les jambes pour rappeler à l’organisme qu’il ne faut pas s’endormir, qu’il reste du pain sur la planche. Ça peut être dur dans la tête de partir rouler alors qu’on a envie de récupérer, mais c’est nécessaire. Ce matin, par exemple, j’ai fait une sortie de 45 kilomètres, avec une bonne montée, et puis, après le repas, je vais pouvoir me reposer et retrouver des proches pendant une quinzaine de minutes. Ça me permet de couper un petit peu, de faire un petit « reset » dans la tête, et ensuite, c'est reparti pour 2/3 de Tour, motivé !

Journée mémorable au Puy-de-Dôme

Je vais me souvenir de cette étape du Puy-de-Dôme, dimanche. Avant la montée, la journée était déjà compliquée, pas un mètre de plat, sous une chaleur écrasante. Ensuite l’ascension : quand je suis arrivé dans les 5 derniers kilomètres, les plus durs, sur une toute petite route, que je voyais l’antenne du sommet, je me suis dit « que c’est loin ! », ça m’a paru interminable, mais la récompense est sympa. C’est très beau, on domine les Volcans d’Auvergne, c’est très spécial aussi : on arrive directement dans l’herbe, et comme le public n’est pas autorisé dans la partie finale (ndlr : le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et l’accès motorisé y est interdit), le contraste avec le bruit de la foule qui nous accompagne juste avant est saisissant. Je m’entendais même respirer, en plein effort. C’était aussi une journée chargée en émotion, avec le départ du village de « Poupou » (ndlr : Raymond Poulidor, légende du cyclisme français et grand-père de Mathieu Van der Poel, décédé en 2019) et l’escalade de ce mythique Puy-de-Dôme, 35 ans après le dernier passage du Tour de France sur ces pentes. Ça n’était pas tout le temps une partie de plaisir sur le vélo, mais je suis content d’avoir eu la chance de vivre ce moment important dans l’Histoire de notre sport.

Bientôt la bonne pour Biniam ?

La 3ᵉ place de mon coéquipier érythréen Biniam Girmay à Bordeaux, vendredi, me laisse partagé entre satisfaction et frustration. C’est bien d’aller chercher ce podium, ça nous conforte dans l’idée qu’il a la gagne dans les jambes, et en même temps Biniam a été gêné pendant ce sprint et ça l’a obligé à couper son effort (nldr : l’équipe Intermarché-Wanty-Circus portera réclamation pour un mouvement suspect du vainqueur, Jasper Philipsen, réclamation rejetée). On a attaqué l’étape du lendemain, vers Limoges, avec beaucoup de confiance, mais cette fois Bini n’avait plus assez de jus pour se mêler à la bagarre. Je pense qu’il a le talent, qu’il sait aussi se faire respecter, jouer des coudes quand il le faut, et en même temps, il ne va pas faire n’importe quoi. Ça ne sert pas à grand-chose de polémiquer, il faut passer à la suite. Moi, je retiens encore les points positifs : on a une équipe soudée, concentrée sur son objectif et un leader qui peut lever les bras.

Star des réseaux sociaux… malgré moi

Bon, je pense que vous avez vu passer la vidéo, j’ai connu une petite mésaventure dans l’ascension du Col d’Aspin, jeudi dernier. Concentré dans mon effort, plus très lucide, j’ai tassé dans le bas-côté Alexis Renard, de l’équipe Cofidis, un gars avec qui je m’entends très bien. Je me suis excusé au moins 5 ou 6 fois et on en a bien rigolé ensuite. Comme la scène a été filmée, elle a bien tourné sur les réseaux sociaux, et j’en ai pris pour mon grade. D’un côté c'est sympa, ça montre la difficulté de la course aussi, de l’autre ça donne l’occasion à certains d’y aller de leurs commentaires pas très intelligents. Tout le monde n’a pas compris que c’était totalement involontaire. J’essaye de ne pas prendre en compte les avis « du fond de canapé » mais bon, les réseaux sociaux, il faut aussi apprendre à les utiliser…

Adrien Petit, Clermont-Ferrand

