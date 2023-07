MMA: Israel Adesanya accumule les provocations envers Dricus Du Plessis avant la cage

Après sa victoire contre Robert Whittaker dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 juillet, Dricus Du Plessis s'est presque assuré une chance pour le titre des poids moyens de l'UFC contre Israel Adesanya. Un potentiel combat explosif puisque les hommes s'invectivent depuis plusieurs mois au travers d'interviews, sur fond de débat sur la légitimité de se revendiquer « Africain ».

Les deux hommes ne s'aiment pas, voire se détestent. Depuis plusieurs mois, d'interview en interview, ils ne cachent rien de leur inimitié l'un envers l'autre. Voilà pourquoi, paradoxalement, Israel Adesanya espérait une victoire de Dricus Du Plessis contre Robert Whittaker lors de l'UFC 290 dans la nuit de samedi à dimanche. Car le succès de son meilleur ennemi est synonyme d'une chose : il sera très probablement le prochain candidat pour tenter de lui arracher la ceinture de champion des poids moyens de la taille. L'occasion de régler leurs comptes une bonne fois pour toutes.

Tout a commencé quand Du Plessis, faisant étalage de ses ambitions de titre à l'UFC en avril dernier, a expliqué qu'en cas de victoire, il deviendrait « le premier champion africain à l'UFC ». Sorte de pique à peine déguisée à Francis Ngannou, Kamaru Usman et Israel Adesanya, qui s'entraînent et vivent tous hors du continent. Contrairement à lui, le natif de Pretoria, qui réside et s'entraîne toujours au pays des Springboks.

Réaction épidermique

Adesanya, né à Lagos et connu pour ne garder que très rarement sa langue dans sa poche, n'a pas tardé à réagir très vivement. Le Nigérian a d'abord promis à son homologue de « traîner sa carcasse dans toute l'Afrique du Sud » puis de le « tabasser jusqu'à ce qu'il devienne noir ». Et, il ne s'est pas arrêté là : « Je vais l’emmener à l’école de la cage et de l’histoire. Il crée de la division. Je n’ai jamais remis en question qu’il était africain car il est né en Afrique. Mais qui est-il pour me dire qui je suis ? Qui est-il pour dire qui sont Usman ou Ngannou ? Tu es stupide ou quoi ? Tu es un produit de la colonisation et tu essaies de me dire qui je suis. »

Il a ensuite juré qu'il souhaitait, humiliation ultime, faire ce combat sur la terre natale de Du Plessis, devant son public. Afin de mettre symboliquement ses menaces à exécution. Si pour le moment, aucun événement UFC en Afrique du Sud, ni même en Afrique tout court, n'est dans les cartons, le duel entre les deux hommes semble inévitable. Voilà bien longtemps que la catégorie des poids moyens manquait d'animation, avec un règne continu d'Adesanya, seulement perturbé par une défaite contre Alex Pereira, effacée par le Nigérian dans une revanche. On voit mal l'UFC passer à côté d'une telle occasion de vendre un combat pour une ceinture.

Un combat, un jour ou l'autre

D'ailleurs, le show a déjà commencé lors de l'UFC 290, auquel Israel Adesanya s'est invité en tant que spectateur. Après le combat de Du Plessis, il est entré dans la cage, lui a fait face et lui a envoyé quelques mots doux. Assurant notamment « ne pas avoir besoin de test ADN pour savoir d'où il venait ». Et qu'il était curieux que son potentiel adversaire en fasse un.

🔥 IL EST LÀ LE PREMIER FACE-À-FACE ENTRE ADESANYA ET DU PLESSIS



⚡ Ça chauffe énormément entre les deux combattants africains. #RMCMMA #UFC290 pic.twitter.com/zIwdKAtONh — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) July 9, 2023

Le débat sur les origines dépassé, il reste la question de la cage. Puisqu'il vient tout juste de combattre, l'UFC ne proposera probablement pas une date à Du Plessis avant plusieurs mois. En revanche, l'affiche semble inévitable. Adesanya a roulé sur toute la catégorie, certains de ses congénères ont même subi sa loi plusieurs fois. Tandis que le Sud-Africain est le dernier nom montant des poids moyens avec sa série de huit victoires en cours, dont sept avant la limite. Les deux pensionnaires de l'UFC n'ont jamais croisé le fer, cela ne saurait tarder.

