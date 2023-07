Trail: Kilian Jornet veut participer à l'UTMB fin août

L'Espagnol Kilian Jornet, superstar de l'utra trail, a annoncé mercredi 12 juillet sa volonté de participer fin août à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), course reine des longues distances qu'il a déjà remporté à quatre reprises. Après s'être consacré à des projets d'alpinisme en Himalaya au printemps, Jornet (35 ans), légende du trail, n'avait prévu qu'une seule course à son programme estival, la réputée Sierre-Zinal (31 km, 2.200 m de dénivelé positif en Suisse) le 12 août. Jornet compte quatre victoires sur l'UTMB (2008, 2009, 2011 et 2022) et avait établi l'an dernier un nouveau record de l'épreuve (19 heures et 49 minutes pour avaler 171 km et 10.000 m de dénivelé positif) devant le Français Mathieu Blanchard.

L'Espagnol Kilian Jornet franchit en vainqueur la ligne d'arrivée du Marathon du Mont-Blanc, le 1er juil 2018 à Chamonix AFP

