Athlétisme: Eliud Kipchoge prendra part au marathon de Berlin

Le Kényan Eliud Kipchoge, légende de la course à pied, s'alignera au marathon de Berlin le 24 septembre, où il avait établi un nouveau record du monde en 2022, a annoncé son équipe jeudi 13 juillet. Kipchoge, qui visera à Paris en 2024 un troisième titre olympique inédit en marathon après 2016 et 2021, cherche à se relancer après avoir subi une rare défaite lors du marathon de Boston en avril (6e). « Sur le chemin des Jeux olympiques de Paris je suis heureux de revenir sur le marathon de Berlin, qui me semble être la préparation idéale. J'ai de superbes souvenirs là-bas, j'ai hâte de courir dans les rues de Berlin une nouvelle fois », a déclaré l'athlète de 38 ans, cité dans un communiqué de son équipe. Kipchoge espère s'imposer une cinquième fois à Berlin (après 2015, 2017, 2018 et 2022), sur un parcours plat et rapide où il a souvent brillé avec deux records du monde (2h01:39 en 2018 puis 2h01:09 en 2022).

Le Kényan Eliud Kipchoge, vainqueur du marathon aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - FELINE LIM

Texte par : RFI Suivre