Cyclisme: Fabio Jakobsen abandonne le Tour de France

Le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen, insuffisamment remis de sa chute il y a dix jours, quitte les routes du Tour de France, a annoncé son équipe Soudal-Quick Step au départ de la 12e étape jeudi 13 juillet à Roanne. « À cause de ma chute lors de la 4e étape, et en concertation avec l'équipe, nous avons décidé qu'il était préférable que mon Tour de France s'arrête là. Il me semble impossible d'arriver jusqu'à Paris car mon corps ne récupère pas de la chute », a déclaré Jakobsen dans un communiqué diffusé par son équipe. Vainqueur d'une étape l'an dernier, le Néerlandais, miraculé du cyclisme après une chute cauchemardesque au Tour de Pologne en 2020, était tombé dans le final de l'étape de Nogaro, souffrant de contusions et d'abrasions. Depuis, il n'a jamais réussi à jouer la victoire dans les arrivées au sprint, terminant au mieux quinzième alors qu'il est l'un des coureurs les plus rapides du peloton.

Le cycliste néerlandais Fabio Jakobsen. BELGA/AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre