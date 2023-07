En images: les athlètes européens tiennent la dragée haute aux Chinois aux Mondiaux de para-athlétisme

Elle s’appelle Fleur Jong, lui, c'est Marcel Hug. La Néerlandaise amputée des deux jambes a remporté vendredi 14 juillet le 400 mètres et le saut en longueur appareillée sur ses lames de courses. « Ma mission est de montrer qu’un handicap n’est pas une limite, on peut toujours faire plus que ce que l’on pense » affirme cette championne hors norme. Lui, le « Swiss Silver Bullet » Marcel Hug, s’est imposé sur le 1500 m après avoir remporté le 5000 m. C’est la douzième médaille d’or mondiale qu’il remporte et il aura l’occasion d’en ajouter une treizième lundi sur 800 m. Deux athlètes exceptionnels pour qui handicap signifie dépassement de soi.

Le « Swiss Silver Bullet » Marcel Hug s’est imposé sur le 1500 m après avoir remporté le 5000 m © Pierre René-Worms / RFI

