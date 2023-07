Football: Lionel Messi s'engage officiellement avec l'Inter Miami jusqu'en 2025

L'information était déjà connue, elle est désormais officielle. Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami, club américain qui évolue en MLS. L'ancien de Barcelone et du PSG s'est engagé avec sa nouvelle équipe jusqu'en 2025. Un évènement majeur pour la ligue nord-Américaine.

La star argentine du football Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami (MLS) jusqu'en 2025, a annoncé le club américain samedi. Il devrait être officiellement présenté par son nouveau club dimanche puis effectuer dès vendredi ses débuts sur les terrains nord-américains. « Je suis très heureux d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux États-Unis », a déclaré l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, cité dans le communiqué.

« C'est une chance fantastique et ensemble, nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l'idée d'y contribuer dans mon nouveau club », a ajouté le septuple Ballon d'or, sacré champion du monde l'hiver dernier.

Je rêvais d'amener les plus grands joueurs.

L'arrivée de Messi, qui s'est révélé à Barcelone entre 2004 et 2021, est l'évènement le plus important pour la Major League Soccer depuis celle du joueur anglais David Beckham, maintenant devenu l'un des propriétaires de l'Inter Miami, au Los Angeles Galaxy en 2007. Beckham avait fait débuter l'Inter Miami en MLS en 2020 après avoir longtemps cherché un stade pour cette nouvelle équipe.

« Il y a dix ans, lorsque j'ai entrepris d'établir une nouvelle équipe à Miami, j'avais dit que je rêvais d'amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire, des joueurs partageant la même ambition que la mienne lorsque j'ai rejoint LA Galaxy, pour contribuer au développement du football aux États-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération de ce sport que nous aimons tant », a souligné pour sa part David Beckham.

« Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je ne pourrais être plus fier de voir un joueur du calibre de Leo rejoindre notre club et je suis aussi ravi d'accueillir un bon ami et sa famille au sein de la communauté de l'Inter Miami. La prochaine phase de notre aventure commence et je suis impatient de voir Leo entrer sur le terrain », a-t-il ajouté.

