Rugby Championship: les All Blacks en démonstration face aux Springboks

La Nouvelle-Zélande, facile face à l'Argentine en ouverture de la compétition, a rencontré un peu plus de difficultés pour se défaire des champions du monde sud-africains (35-20) tout en dégageant néanmoins une nette impression de maîtrise, samedi 15 juillet à Auckland, dans ce choc de la 2e journée du Rugby Championship. Cette rencontre débridée s'est disputée sur un rythme très élevé, avec très peu de temps morts, beaucoup de jeu au pied côté néo-zélandais et une grosse agressivité des avants sud-africains. Les All Blacks filent donc vers un nouveau titre dans la compétition - raccourcie cette année, proximité du Mondial-23 oblige - qu'il faudra valider lors de la dernière journée, le 29 juillet face aux Australiens à Melbourne,

Mark Telea et la Nouvelle-Zélande se sont défaits des Sud-Africains. AFP - MICHAEL BRADLEY

Texte par : RFI Suivre