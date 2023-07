Foot: Kane « totalement engagé » avec Tottenham, selon son entraîneur

Le nouvel entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré lundi que Harry Kane était « totalement engagé » auprès du club du nord de Londres, alors que les spéculations concernant l'avenir du capitaine de l'équipe d'Angleterre s'intensifient. Le buteur de 29 ans, dont le contrat avec les Spurs prendra fin en juin 2024, est notamment la cible du Bayern Munich, en quête d'un avant-centre de classe mondiale depuis le départ du Polonais Robert Lewandowski au FC Barcelone il y a un an. Confronté aux incertitudes qui règnent autour de l'avenir de Kane à l'approche de la nouvelle saison de Premier League, Postecoglou, nommé en juin à la tête des Spurs, a assuré que ses premiers échanges avec l'international anglais avaient été instructifs. « J'ai eu une bonne discussion avec Harry... rien de bouleversant ou de déterminant », a-t-il souligné avant le match amical de présaison de Tottenham contre West Ham à Perth (Australie) mardi. « Harry et moi sommes parfaitement d'accord concernant le fait que nous voulons que l'équipe soit performante cette année », a ajouté l'ancien sélectionneur de l'Australie. « Il est ici et tant qu'il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons », a assuré Ange Postecoglou. Le président honoraire du Bayern Munich, Uli Hoeness, a affirmé samedi à la presse que Kane avait « décidé » de rejoindre les champions en titre de Bundesliga. « Personne ne m'a parlé de Munich, a indiqué Postecoglou. Si d'autres clubs veulent parler de nos joueurs sous contrat, c'est plus un problème pour eux que pour nous ». « Il y a beaucoup de gens qui connaissent Harry mieux que moi, mais il ne se laissera pas impressionner par quoi que ce soit », a conclu le technicien de 57 ans, avant le début de la tournée d'avant-saison qui conduira les Spurs à Bangkok et à Singapour, après Perth.

Le joueur de Tottenham Harry Kane, le 1er janvier 2020 à Southampton AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre