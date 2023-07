Tour de France: le fragile équilibre économique de certaines équipes

Statu quo sur le Tour de France: Jonas Vingegaard, maillot jaune, et son dauphin Tadej Pogacar se sont neutralisés ce 16 juillet dimanche dans les Alpes. Le Slovène pointe toujours à 10 secondes du Danois au classement général. Ce lundi, c'est la journée de repos. Habituellement, c'est une journée d'annonces, de transfert de coureurs, ou de renouvellement de partenariat entre sponsors et équipes. Pour certaines, le modèle économique est très fragile et certaines formations alertent régulièrement sur l'état de leurs finances.

La disparition de l'équipe bretonne B&B Hôtel l'année dernière, faute de sponsor, a rappelé la dure réalité économique du peloton. Pas de billetterie, pas de droits télé comme c'est le cas dans le football. Les ressources d'une équipe reposent principalement sur le sponsoring : une marque qui décide d'investir pour son image et sa visibilité. Vingt millions d'euros par an, c'est par exemple le budget de l'équipe Groupama-FDJ. « Il faut faire attention à ce que l’on fait, et bien rester dans les clous de que l’on s’est fixé avec les partenaires, expliquait son manageur général Marc Madiot en début de saison à nos confrères du Télégramme, je dis souvent à mes coureurs et à mon encadrement qu’il ne faut jamais oublier une chose : les partenaires ne sont pas obligés d’avoir une équipe cycliste, ça n’est pas leur métier. Il ne faut jamais le perdre de vue ».

ASO dans le viseur

Le sponsoring représente 85% du budget de la formation d'AG2R la mondiale, selon Vincent Lavenue, directeur de l’équipe savoyarde. Alors, la grogne monte notamment au sein des équipes françaises. Elles ne veulent plus vivre sous la menace d’une défection de sponsor. Il leur faut trouver de nouvelles ressources.

Dans ce contexte, ASO, l'organisateur, entre autres, de la plus célèbre et médiatisée course du monde, le Tour de France, est pointé du doigt. Participer au Tour de France couterait même de l'argent aux équipes : pas assez de remboursement de frais, des primes trop faibles et mal réparties…

Il y a deux millions et demi d'euros de prix sur le Tour, mais les trois meilleures équipes UAE Team Emirates, Jumbo Visma et Ineos Grenadiers se partagent la plus grosse part du gâteau.

Xavier Jan, président de la Ligue nationale de cyclisme (LNC) expliquait au journal Ouest-France qu’un « coureur terminant dixième du Tour rapportait 3800 euros » à sa formation. Pour le 21eme, ce chiffre tombe à 1000 euros. Face à l'inflation, cela reste trop faible, expliquait Marc Madiot en début de saison : « Les indemnités de participation nous permettaient de couvrir nos frais, mais aujourd’hui, on est en déficit permanent. Il n’y a pas eu de réévaluation de ces indemnités depuis plus de dix ans. Sur le Tour l’année dernière, sur huit jours de courses, j’avais certains coureurs qui cumulaient plus d’amendes que de prix gagnés »

Les équipes françaises critiquent également une concurrence fiscale déloyale. Elles demandent de l'équité, plus de ruissellement, et appellent les grands organisateurs de courses à mieux redistribuer.

Une concurrence rude des équipes semi-étatiques

La plupart des entreprises qui peuvent encore financer une équipe cycliste sont des opérateurs de jeux d'argent (la FDJ, le belge Lotto), des distributeurs alimentaires (Lidl ou Jumbo), et encore un géant de l'industrie pétrochimique (le britannique Ineos). Mais, ces dernières années ont vu des États financer directement des équipes. C'est le cas du Kazakstan avec Astana dont les résultats ne sont pas au rendez-vous cette saison. Le cas de figure le plus symptomatique reste les pétromonarchies du Golfe : les Émirats-Arabes-Unis financent l'équipe de la star Tadej Pogacar, Bahreïn a gagné l'étape de ce dimanche avec Wout Poels (Team Bahrain Victorious), et cette année, la ville saoudienne d'Alula est devenue co-sponsor de l'équipe australienne Jayco.

Du soft power à la sauce vélo qui, au regard des revenus pétroliers, ne coûte pas si cher à ces pays : 35 millions d'euros de budget pour UAE Team Emirates et déjà deux Tours de France au compteur... Pourquoi pas, d’ailleurs, un troisième à la fin de la semaine ?

