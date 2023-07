Le journal de bord d’Adrien Petit, épisode 4: Tour de France, Tour de souffrances

Tour de France 2023

Coureur expérimenté, ancien vainqueur d’étape sur la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, le Français Adrien Petit dispute, à 32 ans, son 5e Tour de France. Sa mission cette année : encadrer l’Érythréen Biniam Girmay, leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty et candidat à une victoire d’étape. Il nous raconte la course de l’intérieur, ses bons et ses mauvais moments, dans des carnets de route hebdomadaires. Aujourd’hui, retour sur deux journées galère dans les Alpes, le corps meurtri après une chute.

Dure est la chute

Vous avez dû voir les images : je suis lourdement tombé samedi, au début de la 14e étape. Ça roulait très vite, ça bagarrait pour prendre l’échappée, et puis dans une descente, sous une pluie fine, des coureurs à l’avant du peloton ont glissé. Sur le moment, je n’ai pas voulu toucher aux freins pour éviter de glisser moi aussi, sauf que je me suis décalé sur la droite. Malheureusement, il y avait une bordure à cet endroit-là, j’ai fait un soleil et j’ai atterri dans un fossé plein de cailloux. J’ai tout de suite senti que j’étais bien amoché, mais que je n’avais rien de cassé. J’avais quand même le cuissard bien déchiré, un hématome gros comme une balle de tennis sur le tibia et, surtout, j'étais ouvert à plusieurs endroits de la jambe.

Beaucoup d’autres coureurs ont été impliqués, la course a été neutralisée un long moment, et j’ai pu être soigné sur place pendant une dizaine de minutes. Je suis reparti avec de gros bandages à la jambe, en serrant les dents pour aller au bout. À ce moment-là, je ne pense même pas à rentrer dans les délais, juste à finir l’étape. Ce n’était pas gagné : il restait 5 cols et plus de 150 km. Normalement, dans cette situation, c’est retour à la maison, mais le Tour de France, c’est différent, c’est une course qui se respecte. L’orgueil parle aussi : j’ai toujours bouclé la Grande Boucle jusque-là et j’espère bien être à Paris dimanche.

Le jour d’après : et que vogue la galère

Je suis finalement bien arrivé, dans les délais, à Morzine, samedi, mais je n’étais qu’au début du calvaire. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit à cause des plaies, des brûlures, des courbatures. J’étais cassé de partout : bassin en vrac, idem pour les côtes, les cervicales, les chevilles. Dans les heures qui suivent la chute, les muscles sont encore tendus donc le travail d’ostéopathie n’est pas encore très efficace. Dimanche matin, il fallait déjà y retourner, avec une autre très grosse étape de montagne. Au bout de quelques kilomètres, j’étais déjà derrière le peloton, décroché. Là, c’est dur : tu vois le Tour partir. Heureusement je n’ai pas lâché dans la tête, et j’ai gagné, au mental, cette bataille contre moi-même. Je connaissais un peu ces routes, et à chaque point de repère, j’essayais de penser à quelque chose pour oublier la douleur.

Dans le Col de la Forclaz, je me suis souvenu que j’avais vu plein de parapentes à cet endroit précis il y a quelques années, alors j’ai essayé d’en voir. Dans le Col de la Croix Fry, je me suis rappelé un nouvel an sympa fêté là-bas, donc j’ai essayé de me remémorer ces bons moments. En haut du Col des Aravis, au niveau d’un restaurant, j’ai pensé à leur fameuse fondue goûtée dans le passé. Grâce à ça, j’ai évité un maximum de pensées négatives, j’ai aussi eu de la chance – cette fois – dans le malheur des autres : une nouvelle chute a ralenti le peloton et m’a permis de raccrocher le wagon. Ça restera quand même comme la pire journée de ma carrière.

Sur le podium, mais la tête ailleurs

Samedi et surtout dimanche, j’ai été encouragé comme jamais sur le bord des routes. Ma galère a touché le public, je sentais que les gens avaient même pitié de moi et c’est aussi pour ça que je n’ai jamais vraiment pensé à arrêter. Sur les réseaux sociaux aussi, j’ai été inondé de messages de soutien, et puis j’ai été désigné combatif de l’étape. J’en suis très fier, c’est une petite victoire personnelle, mais je commence seulement à le réaliser. D’ailleurs, hier, je n’ai pu profiter réellement du podium protocolaire tellement j’étais vidé. J’étais dans un état second, j’étais là sans vraiment être là.

C’est énorme de monter sur la « boîte » du Tour de France, la plus grande course du Monde, après ça restera un bon souvenir seulement si je vois les Champs-Élysées dimanche. Aujourd’hui, lundi, j’ai un peu profité de la journée de repos, j’ai pu couper, récupérer quelques heures de sommeil, mais la journée a encore été bien rythmée par les conséquences de la chute : changement des pansements, passage sur la table de l’ostéopathe… Ça va un peu mieux, mais je ne suis pas encore rendu, il faudra s’accrocher, particulièrement sur les deux dernières grosses étapes de montagne, mercredi et samedi.

Après une journée de calvaire, le repos des coureurs. © Adrien Petit

La « scoumoune » dans l’équipe Intermarché-Circus-Wanty

Louis Meintjes, notre leader pour le classement général, est allé au sol en même temps que moi. Il a eu encore moins de chance : clavicule cassée, Tour de France terminé. C’est un gros coup dur, Louis faisait une course parfaite jusqu’ici, aux portes du Top 10. Se remobiliser après ça, c’est compliqué, mais on doit rester solidaires et heureusement il nous reste toujours l’objectif victoire d’étape avec Biniam Girmay sur les 2,3 sprints de la semaine, même si « Bini » est tombé lui aussi : une première fois dans la chute collective de dimanche, ensuite en redescendant vers le bus après l’étape : des supporters un peu éméchés ont involontairement accroché son guidon et il s’est retrouvé par terre.

Il a des courbatures, quelques douleurs, mais j’espère qu’il passera bien les Alpes et qu’il aura récupéré d’ici au prochain sprint attendu jeudi. D’ailleurs, j’ai envie de conclure sur une note positive : aujourd’hui, pendant notre sortie d’entraînement, on a quand même passé un super moment ensemble, autour d’un cappuccino, d’un crumble aux pommes, dans le silence de la montagne, avec la vue sur le Mont Blanc. Ça fait du bien et ça requinque !

Megève, Adrien Petit

