Tour de France: les supporters érythréens unis derrière « Bini »

Sur les routes du Tour, Biniam Girmay ne passe pas inaperçu : pour sa première participation, le coureur érythréen de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty est très soutenu. Les drapeaux de son pays sont de sortie, particulièrement durant les étapes alpines. Les ressortissants d’Erythrée n’ont pas hésité à faire de la route pour venir voir leur idole, et espèrent le voir remporter une toute première victoire d’étape sur la Grande Boucle. Pourquoi ce mardi lors de la 16e étape entre Passy et Combloux ?

« Je m’appelle Hana, je suis avec mes amis érythréens. Moi, j'ai voyagé 3h pour venir jusqu’ici ! On est tous là pour Biniam Girmay, pour Bini, de l’équipe Intermarché. C’est un roi ! Un roi érythréen. »

Hana est femme de ménage en Suisse. Elle a quitté l’Érythrée il y a plus de 10 ans, et ne voulait surtout pas rater le passage de Biniam Girmay dans la région. Le coureur érythréen de 23 ans est devenu une star pour les ressortissants de son pays : vainqueur de la classique Gand-Wevelgem et d’une étape sur le Tour d’Italie l’an passé, le sprinter a remis ça sur le Tour de Suisse cette année.

Ne lui manque désormais qu’une victoire sur le Tour de France. Troisième à Bordeaux lors de la 7e étape, Biniam Girmay est passé tout proche d’un premier succès sur la Grande Boucle, lui qui découvre l’épreuve.

Ses supporters croisent les doigts, à l’image d’Awet Aregay. Ce journaliste de 45 ans a fui son pays en 2008. Lui aussi a trouvé refuge en Suisse, à Genève. « J’ai quitté l’Érythrée à cause de la politique, à cause de la dictature », explique-t-il. « Mais je suis toujours journaliste ! Je travaille pour Radio Erena. C’est une radio à Paris qui émet en tigrinya et en arabe. Ce sont des informations sur l’Érythrée, et moi, je suis leur correspondant à Genève. « Bini » c’est une star aujourd’hui dans notre pays ! C’est très important d’avoir un modèle qui émerge. Je pense qu’il va gagner une étape sur ce Tour ! En tout cas, je l’espère. Le vélo, c'est une partie de notre identité. On a été colonisé par les Italiens, qui ont importé le vélo chez nous, il y a plus de 100 ans. Donc depuis tout ce temps, le cyclisme est entré dans notre culture. »

Vainqueur en Italie, en Suisse… et en France ?

Chez les plus jeunes, la « culture vélo » est bien présente. John a 22 ans, il a élu domicile à Annemasse, en Haute-Savoie. Il suit une formation en commerce : « je suis arrivé en 2018 ici », confie-t-il dans un excellent français. « J’ai appris vite (rires). Moi, je fais du vélo bien sûr ! J’en faisais beaucoup quand j’étais petit en Érythrée, et je continue ici. Mais, c'est dur, ça monte beaucoup. Comment je suis arrivé jusqu’ici ? Comme tout le monde, par les bateaux… C’est la première fois que je viens voir une étape du Tour de France, je suis là pour supporter Bini. C’est le porte-drapeau de l’Erythrée ! Mais pas seulement… Il est le visage de toute l’Afrique. Je trouve qu’il n’y a pas assez d’Africains sur les grands tours en Europe. Il nous donne du courage, il nous donne de l’espoir pour le futur du vélo. Mais, aujourd'hui (Passy / Combloux), ce n’est pas pour Bini. Comme moi, c'est un sprinter ! Les montagnes, c'est trop dur. »

Hana, elle n’est pas d’accord : « cette étape du 18 juillet, je l’avais cochée. C’est pour lui, vous allez voir. » Réponse ce soir à l’arrivée !

