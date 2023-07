Mondial de football féminin: avec sa pépite Melchie Dumornay, Haïti reste ambitieux

Haïti, qui dispute la première Coupe du monde féminine de son histoire, n’entend pas faire de la figuration même dans un groupe D compliqué avec notamment l’Angleterre. Le pays comptera sur son attaquante Melchie Dumornay fraîchement transférée à l’Olympique Lyonnais pour réussir un exploit.

Près de 50 ans après les hommes, qualifiés pour leur première et unique Coupe du monde en 1974, les joueuses haïtiennes vont également découvrir le Mondial. Samedi, à 9h30 TU, elles feront face à l’Angleterre, championne d’Europe en titre.

Un sacré morceau en entrée, mais qui ne semble pas effrayer Melchie Dumornay et les siennes qui débarquent avec la fierté d’avoir décroché une invitation. « On a travaillé dur pendant des années pour atteindre cet objectif, lâchait l’attaquante haïtienne il y a quelques semaines lors des Trophées Unfp. On est très fières de pouvoir en arriver là. Ce n’est pas une fin en soi. On doit continuer à aller de l’avant et passer ce premier tour, c’est notre priorité, car c’est notre première Coupe du Monde. On va continuer à s’entraîner dur pour préparer ce premier décisif face à une grande nation, l’Angleterre. On veut faire de belles performances sur les trois matches. »

Dumornay, star en devenir

Après l’Angleterre, se dresseront la Chine et le Danemark. L’exploit est pourtant à portée de crampons pour les Haïtiennes qui reviennent de loin, des barrages, pour s’offrir le droit d’être présentes en Australie et Nouvelle-Zélande. En février dernier, les joueuses de Nicolas Délépine, le sélectionneur français, avaient dû faire preuve de caractère pour écarter en barrages le Sénégal (4-0) puis le Chili (2-1). Aujourd’hui, la menace est plus grande dans ce groupe D. « Passer le premier tour, on sait que ce ne sera pas facile, estime Melchie Dumornay. On a des adversaires coriaces, on va continuer à travailler pour nous améliorer, car nous avons un bon groupe. Ça fait longtemps qu’on joue ensemble, on se connait très bien. On va continuer à progresser grâce à la contribution de joueuses expérimentées qui nous poussent vers le haut. »

Même si elle ne le dit pas, Melchie Dumornay sait que sa sélection comptera beaucoup sur celle qui avait été nommée dans les catégories de meilleur espoir et meilleure joueuse de Première division lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP. La désormais ex-joueuse de Reims, qui a signé à Lyon, un mastodonte en France et en Europe, reste l’espoir de tout un peuple à 19 ans. La milieu de terrain ou attaquant efficace (23 buts en 39 matches avec Reims) est annoncée comme une des futures stars du foot féminin. Elle pourrait bien commencer à écrire sa légende dès ce samedi face aux Anglaises.

Propos de Melchie Dumornay recueillis par Sophiane Amazian

