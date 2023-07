Mondial féminin: la surprise néo-zélandaise dès l'ouverture, Sam Kerr blessée

Le succès historique de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège (1-0), son premier dans une Coupe du monde, a égayé jeudi une ouverture perturbée par une fusillade à Auckland, et ternie par la blessure de la star australienne Sam Kerr. La journée inaugurale du Mondial se termine par un duel entre l'Australie et l'Irlande (12h00) à Sydney, où 75.000 spectateurs sont attendus pour soutenir les "Matildas". Le public néo-zélandais a répondu à l'appel, avec 42.137 spectateurs amassés dans le célèbre Eden Park, un record pour un match de football dans l'archipel, selon la Fédération locale. Les organisateurs espèrent que cette ferveur accompagnera cette neuvième édition, programmée pour accélérer l'essor du football féminin, entre professionnalisation croissante et engagements pour l'égalité. Sur le terrain, les "Football Ferns" néo-zélandaises ont été à la hauteur des enjeux, contre la Norvège de la Ballon d'or lyonnaise Ada Hegerberg, lors d'un match d'ouverture qui s'est emballé après la mi-temps.Un but de l'attaquante Hannah Wilkinson (48e) leur a offert une première victoire (1-0) dans la compétition, à leur seizième tentative. La rencontre, chargée d'émotions, avait été précédée par une minute de silence en hommage aux deux personnes décédées dans une fusillade survenue plus tôt dans le centre d'Auckland. Le tireur a également perdu la vie.

Texte par : RFI Suivre