Tour de France: Kasper Asgreen s’offre la 18e étape à Bourg-en-Bresse

Le Tour de France retrouvait la plaine ce jeudi 20 juillet lors de la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse sur un parcours de 184,9 km. Cette 18e étape était promise aux sprinteurs. Mais c’était sans compter sur une quatuor de tête qui a réussi à résister au retour du peloton avec Victor Campenaerts, Jonas Abrahamsen, Pascal Eenkhoorn et Kasper Asgreen. De cette bande de quatre, le Danois Kasper Asgreen a été le plus rapide. Son compatriote Jonas Vingegaard reste le leader de cette 110e édition.

Kasper Asgreen, vainqueur de la 18e étape à Bourg-en-Bresse, le 20 juillet 2023. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

