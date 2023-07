Football: l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet, c’est fini

L'Olympique de Marseille va libérer son milieu de terrain et ex-capitaine Dimitri Payet, 36 ans, de sa dernière année de contrat. La fin d'une histoire entamée il y a une décennie, forte en passion mais vierge de titre.

« Merci capitaine ! », a publié le club phocéen sur son site officiel, peu de temps après une courte conférence de presse du président Pablo Longoria annonçant la nouvelle aux côtés du N.10, en pleurs. « Nous avons décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine », un élément « très important de l'histoire de ce club », a annoncé le dirigeant espagnol.

Devant s'interrompre à plusieurs reprises pour contrôler ses émotions, le chouchou du Vélodrome a assuré vouloir « continuer à jouer », malgré ses 36 ans. Il se donnera « du temps » pour prendre sa décision, ne cachant pas sa frustration après une « saison très difficile avec peu de temps de jeu ». Alors qu'il sortait d'un exercice plein et réussi sous les ordres de Jorge Sampaoli (2021-2022), le milieu a rapidement été déclassé par son successeur, désormais ex-entraîneur du club, Igor Tudor: il est apparu à 26 reprises seulement (11 titularisations, 4 buts) la saison dernière, grappillant généralement quelques minutes en fins de rencontres.

« Je remercie mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs et tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme, ma famille bien sûr, et l'OM, car l'OM, c'est ma famille », a déclaré le Réunionnais.

« Dimitri, tu es un élément très important de l'histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporteurs de l'OM, avec beaucoup de très bons moments, de belles victoires, des moments partagés », a salué Pablo Longoria.

En neuf saisons (2013-2015 puis 2017 à 2023) entrecoupée d'un interlude en Premier League à West Ham, et 326 matches, le joueur aura marqué 78 buts et donné 95 passes décisives sous le maillot olympien. « Une performance, reflet de l'empreinte qu'il laissera à jamais au sein de notre club et de notre championnat, dont il est le meilleur passeur de l'histoire », s'est félicité le club, avec lequel il n'a toutefois remporté aucun titre.

Caractère bouillant

L'un de ses grands regrets restera sans doute sa blessure à une cuisse lors de la finale de la Ligue Europa 2018 contre l'Atletico Madrid, l'obligeant à quitter ses coéquipiers au bout de 30 minutes. Il perdra gros: non seulement la « petite Coupe d'Europe », remportée 3-0 par le club espagnol, mais aussi une probable convocation pour la Coupe du monde, gagnée par les Bleus, avec lesquels il compte 38 sélections et 8 buts. Des Bleus avec lesquels il avait brillé au début de l'Euro-2016, avec notamment un but superbe pour arracher la victoire face à la Roumanie.

Son caractère, parfois bouillant, souvent chambreur, s'est toujours fondu avec l'ADN marseillais, jusqu'à devenir la cible des supporteurs adverses. En 2021, il avait essuyé le jet d'une bouteille contre Lyon après avoir été agressé par un supporteur de l'OGC Nice quelques semaines auparavant.

Du reste, sa fin de saison l'an passé fut chaotique: pour avoir infligé une gifle au visage de Yannick Cahuzac, adjoint de l'entraîneur lensois Franck Haise, lors de la 34e journée de Ligue 1, il avait été sanctionné de trois matches de suspension ferme, plus deux avec sursis.

« Marseillais à vie »

Le N.10 avait donc fait sa dernière apparition sous le maillot de l'OM contre Angers, au Vél', en rentrant en jeu à la 48e minute de la rencontre, le 14 mai, lors de la 35e journée de L1.

Son départ du club, si elle peut se comprendre sportivement pour un joueur dont l'intégration dans le probable 4-4-2 du nouveau coach Marcelino paraissait compliqué, peut toutefois étonner, Payet ayant paraphé en 2020 un contrat de "Marseillais à vie".

Signé par l'ancien président Jacques-Henri Eyraud et lui assurant une reconversion au club à son issue, en juin 2024, cet engagement n'avait jamais emballé l'actuelle équipe de direction emmenée par l'Espagnol Longoria.

Mais ce dernier n'a pas semblé fermer la porte à un retour de Dimitri Payet, loin de là : « Ce n'est pas un au revoir, mais un à bientôt. Tu as les portes du club grandes ouvertes », lui a-t-il promis.

(Avec AFP)

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙



Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens.



L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

