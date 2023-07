Foot: Lionel Messi en sauveur pour sa première sortie à Miami

Premier match, premier but, première victoire. À l'aube de son aventure avec l'Inter Miami, l'Argentin Lionel Messi, d'abord remplaçant, a changé le cours du match en marquant le but victorieux de son équipe (2-1) en Leagues Cup, contre la formation mexicaine de Cruz Azul. D'abord sur le banc, chasuble rouge sur le dos, Messi a dû attendre avant d'effectuer sa première apparition. Les fans trépignaient d'impatience, réclamant leur « Messi ! Messi ! » dès la 20e minute. La star argentine a exulté lorsque Robert Taylor a ouvert le score pour les locaux d'une frappe détournée dans le but par le poteau, avant la pause (44e). C'est plus tard, à la 54e minute, que l'ancien joueur du Paris Saint Germain et du FC Barcelone a enfilé son maillot rose pour entrer en jeu sous une ovation du public. L'Espagnol Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu pour lui aussi faire ses débuts avec Miami. Déjà porteur du brassard de capitaine, Messi a assisté impuissant au retour de Cruz Azul, grâce au but d'Uriel Antuna (65e). Puis l'Argentin a beaucoup tenté, souvent réussi, avant d'être décisif. Bousculé à la 90e+4 minute, Messi récolte un coup franc idéal... qu'il enverra en pleine lucarne pour clore cette première apparition lumineuse.

Lionel Messi a disputé son premier match avec l'Inter Miami ce samedi 22 juillet 2023. REUTERS - MARCO BELLO

