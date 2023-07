Le PSG écarte Kylian Mbappé de sa tournée en Asie pour faire pression sur la star

L’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble de plus en plus s’écrire en pointillés. Le club champion de France poursuivra sa préparation en Asie sans le capitaine de l’équipe de France, non convoqué pour le voyage qui commence ce samedi. Souvent à la botte de son attaquant star, l’état-major qatarien du club semble désormais prêt à tout pour ne pas sortir perdant dans ce feuilleton.

Kylian Mbappé aux côtés de son cadet Ethan, lors d'une séance d'entraînement le 20 juillet 2023, à Poissy. AP - Christophe Ena

Publicité Lire la suite Le divorce n'a jamais semblé aussi proche entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L'attaquant star ne participera pas à la tournée asiatique de son club : il a été écarté du groupe. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont durci le ton envers l'attaquant star en le considérant avant tout pour sa valeur marchande. Selon France Info, une source proche du club estime même le joueur à vendre dès à présent. Ainsi l'état-major qatarien pourrait discuter avec d'autres clubs dès le 1er août. En attendant, le meilleur joueur du dernier championnat de France est condamné à des entraînements en solitaire durant les deux semaines que durera la tournée au Japon et en Corée du Sud. Puisque le droit contractuel est du côté de Mbappé, qui peut effectuer sa dernière année de contrat et n'est pas tenu d'accepter un transfert, le club a utilisé une autre arme. L'idole du Parc, meilleur buteur de l'histoire du club, se retrouve dans le loft des indésirables avec Leandro Parades, Abdou Diallo, Julian Draxler, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum, tous de retour de prêts et pour lesquels le conseiller football Luis Campos cherche des portes de sortie. Son refus de prolonger un contrat qui s'achève en juin 2024 irrite au plus haut point le PDG Nasser al-Khelaïfi. « S'il ne veut pas re-signer, la porte est ouverte, à lui comme aux autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur », a-t-il déclaré. Ce dernier refuse de le voir partir gratuitement après lui avoir offert un pont d'or il y a un an. Jusqu'à la date butoir du 31 juillet, l'attaquant pourra ainsi cogiter, qui sait peut-être activer sa clause de prolongation d'un an. Ce serait toutefois un virage à 180 degrés inattendu. Ironie du sort : Mbappé est tout de même convoqué dans le groupe du PSG pour ce voyage en Asie, mais il s'agit d'Ethan, le cadet de Kylian, âgé de 16 ans.