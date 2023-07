Tour de France 2023: Média Pitchounes, des tours du quartier au Tour de France

Le Tour de France se termine. Derniers coups de pédales pour le peloton, derniers efforts pour les coureurs et dernières interviews. Le maillot jaune, Jonas Vingegaard, n’a pas fini d’en donner, lui qui devrait être sacré pour la 2e année consécutive ce dimanche. Peut-être s’arrêtera-t-il au micro de Média Pitchounes. Ces journalistes en herbe, venus d’un quartier sensible de la banlieue toulousaine et âgés de 10 à 18 ans, suivent le Tour comme des grands.

Publicité Lire la suite

Maillots jaunes sur le dos, micros à la main, les apprentis-journalistes de Média Pitchounes sont dans leur élément. Notamment Mounib, 15 ans, qui participe pour la deuxième fois au Tour de France : « On est une association, créée en 2005 », nous explique-t-il derrière sa casquette. « Elle a vu le jour dans le quartier Bagatelle, à Toulouse. Tous les jours, on fait des émissions, qui durent environ 20 minutes, et on les poste sur YouTube. Moi, ça me change. D’habitude, je joue beaucoup au foot, et là, je découvre le vélo. »

Bien loin des grands ensembles, l’adolescent sillonne la France, avec son t-shirt « le Tour en bas des tours », slogan de l’association. Il sort tout juste d’une interview : « On vient d’interroger un coureur, Valentin Madouas, le coéquipier de Thibaut Pinot. »

Mounib n’est pas tout seul dans sa tâche, un petit groupe d’une dizaine de jeunes reporters l’accompagnent. Parmi eux se trouve Amina, grandes lunettes sur le nez et grand sourire aux lèvres : « Maintenant, j’aime beaucoup le vélo, alors qu’au début d’année, je ne pensais même pas que c’était un sport, rigole-t-elle. J’ai pu interroger Lutsenko, un coureur Astana. J’ai envie d’interviewer Peter Sagan mais c’est ma petite sœur qui va le faire. »

Interviews de coureurs… et d’Emmanuel Macron

Faute de Peter Sagan, coureur star du peloton, Amina s’est contentée d’Emmanuel Macron. Du haut de ses 13 ans, elle a interrogé le président de la république française : « Je lui ai posé plusieurs questions : pourquoi est-ce qu’il vient toujours sur le Tour pendant des étapes de montagne ? Quel vélo avait-il quand il était petit ? Comment est-ce qu’il a appris ? Etc. Il m’a répondu qu’il avait de la famille dans les Pyrénées, et qu’il avait appris à faire du vélo avec son père et son frère. »

Média Pitchoune, c’est aussi une histoire de famille : les plus petits ont des t-shirts jaunes, tandis que les plus grands sont en noir. Comme Jade Sadmi. À 20 ans, c’est une taulière de l’association : « J’ai fait mon premier Tour en t-shirt jaune comme eux, j’ai découvert la discipline, et me voilà t-shirt noir dans le staff. C’est ma neuvième Grande Boucle, et je suis passée dans l’encadrement, je les aide à la vidéo ».

Désormais, elle connaît le peloton par cœur et initie les plus jeunes : « Je me suis pris de passion pour le vélo, je suis tombée dans la marmite quand j’étais toute petite. J’ai même fait un stage chez Vélo Magazine. J’essaye aussi de leur faire découvrir, et j’aime bien quand ils viennent me voir pour dire "tu as vu, untel a repris le maillot jaune, untel a perdu du temps", ça veut dire qu’ils s’intéressent vraiment à ce qu’ils font. Pourtant, c’est un sport qu’ils ne connaissent pas forcément. Ce n’est pas du foot, ce n’est pas la même médiatisation, mais pour autant ils sont assez assidus sur la découverte de ce sport. »

« Le Tour en bas des tours »

Et pourtant, le pari n’était pas gagné d’avance : à Bagatelle, le cyclisme est un sport inconnu. Classé « quartier politique de la ville de Toulouse », cette banlieue de la ville rose est surtout connue pour grandes barres d’immeubles et son taux de chômage avoisinant les 40%. Depuis 2009, et le lancement de l’opération « le Tour en bas des tours », ce sont près de 250 jeunes de 10 à 18 ans qui ont pu découvrir en immersion la Grande Boucle, sous l’impulsion de Laurent Girard : « Je n’ai jamais eu le t-shirt jaune, moi, je n’ai pas eu le droit à ça », s’amuse-t-il. « On s’est aperçu que les jeunes de quartier ne s’intéressaient pas du tout au Tour de France. La majorité des jeunes qu’on a avec nous ici ne connaissaient rien au Tour avant de venir, même les mots "Tour de France" et "maillot jaune" leur étaient étrangers. On se rend compte aussi que le Tour de France délaisse les quartiers populaires. Ce sont deux mondes qui ne se rencontrent pas. »

Deux mondes étrangers, qui se croisent le temps d’un été. La Grande Boucle était même passée par Bagatelle pour un départ d’étape en 2019. C’était une promesse du directeur Christian Prudhomme pour fêter les 10 ans de présence de Média Pitchounes sur le Tour : « On a bataillé pour que le Tour dédie une étape aux quartiers populaires, et on a réussi ! », poursuit Laurent Girard. « Les habitants étaient très reconnaissants. Quand je les croise, ils me disent tous "quand est-ce que le Tour revient ?", ça les a vraiment marqués, ils ne connaissaient pas non plus. C’est important de mettre ces territoires à l’honneur, ils en ont vraiment besoin. Malheureusement, ce n’est pas ce qu’on voit à la télé en ce moment, mais il y a des tas de talents dans les quartiers. Il faut les mettre en avant, et ne pas les cacher ! Ici, par exemple, nos jeunes ils découvrent un nouvel univers, ils vont peut-être trouver leur voie, découvrir un métier qui les attire, développer une passion ou faire une rencontre, car le Tour de France, c’est surtout une histoire de rencontres. Les petits ils grandissent avec la Grande Boucle, et elle ne les oublie pas quand ils deviennent grands. »

Des petits Pitchounes qui ont bien grandi : certains sont toujours sur le Tour, comme hôtes et hôtesses dans la caravane ou comme journalistes. À la croisée des mondes.

À écouter aussiReportage France - Tour de France: quand la plateforme Netflix attire un nouveau public

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne