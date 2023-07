Tour de France Femmes: un parcours très équilibré, et des championnes prêtent à en découdre

Elles ont le sourire jusqu’aux oreilles ce samedi 22 juillet, à la veille du départ du deuxième Tour de France femmes, qui conserve le même format que l’an dernier, huit étapes et un grand départ à Clermont-Ferrand donné le jour de l’arrivée de son homologue masculin.

De notre envoyé spécial à Clermont-Ferrand,

« J’ai hâte, ça va être intense et c’est une belle opportunité pour moi », bredouille la jeune Camille Fahy (Saint-Michel Auber93), un peu impressionnée par les micros et les caméras tout autour d’elle.

À tout juste 20 ans, cette jeune fille de la banlieue parisienne va prendre part à la course la plus prestigieuse du calendrier mondial. Avec un mélange d’appréhension et d’excitation.

Demi Vollering lors de sa victoire sur la Flèche Wallonne, le 19 avril 2023. AFP - GOYVAERTS

Anemiek Van Vleuten et Demi Vollering, duel au sommet ?

Surtout, elle va se mesurer à la talentueuse Anemiek Van Vleuten (Movistar), qui a remporté la première édition, ou encore sa dauphine et compatriote Demi Vollering (Team SD Worx), qui a écrasé le début de saison en remportant les Strade Bianche, À travers les Flandres, l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne ou encore Liège-Bastogne-Liège. « Donne-moi ton palmarès, je te dirai qui tu es », serait-on tenté de dire. « Je m’attends à un parcours difficile. Je ne sais pas si ce sera la course la plus difficile de la saison, mais je sais que ça va rouler vite tous les jours. Mais j’ai hâte de prendre le départ », dit la championne sur route des Pays-Bas.

Pour Anemiek Van Vleuten, qui se dit « en forme », un deuxième Tour de France dans sa poche signifierait une fin de carrière exceptionnelle. La championne du monde en titre a décidé de mettre son vélo au clou à la fin de la saison, à 40 ans. « Oui, c’est ma dernière opportunité de le remporter et cela met de la pression sur mes épaules. Mais cette course est dans mon cœur », sourit-elle. Et d’ajouter : « Demi Vollering est très forte, même si je l’ai battue sur le Tour d’Espagne. Je sais que c’est une prétendante, elle doit avoir aussi la pression. »

Le Tourmalet, un mythe qui devrait donner des ailes

Du 23 au 30 juillet, elles seront 154 coureuses réparties en 22 équipes à prolonger cet été du cyclisme français sur un parcours total de 960 kilomètres. De Clermont-Ferrand, ville universitaire du centre de la France, jusqu’aux Pyrénées, le peloton féminin devrait une nouvelle fois être applaudi.

« Désormais, le cyclisme féminin se professionnalise, les équipes se structurent et il y a même des sponsors dédiés aux équipes féminines, se réjouit Franck Perque, directeur de l’épreuve. Entre Clermont-Ferrand et Pau, le terrain sera très accidenté, et il y aura de très beaux rendez-vous. Comme le contre-la-montre individuel (la dernière étape dimanche 30 juillet), qui n’existait pas l’année dernière. Surtout, les femmes vont aussi franchir un col mythique du Tour de France masculin, le Tourmalet, classé hors-catégorie, qui culmine à plus de 2000 mètres (samedi 29 juillet). » Il s’agira de la seule arrivée au sommet de ce Tour.

« On va profiter de chaque moment, il y aura de belles choses à faire sur ce Tour. C’est juste du bonheur. Qui ne rêve pas d’être là ? » conclut la Française Typhaine Laurance de la formation Lifeplus Wahoo.

