Tour de France: l'étape pour Pogacar, le Tour pour Vingegaard

Tadej Pogacar a remporté la 20e étape du Tour de France samedi au Markstein où Jonas Vingegaard a, sauf accident, verrouillé sa victoire finale et où Thibaut Pinot a fait le spectacle. Il ne reste au Danois plus qu'à terminer le traditionnel défilé dimanche vers les Champs-Elysées à Paris pour décrocher son deuxième sacre consécutif dans la Grande Boucle avec 7 min 29 sec d'avance sur Tadej Pogacar qui l'a battu au sprint au Markstein. Après une superbe étape dans les Vosges, les deux favoris sont arrivés ensemble avec Felix Gall ainsi que les frères Adam et Simon Yates dans le dernier raidard où Pogacar a fait la différence grâce à son punch pour s'offrir une 11e victoire dans la Grande Boucle aux airs de lot de consolation. Car c'est bien Jonas Vingegaard, troisième de l'étape, qui doit gagner dimanche son deuxième sacre, à moins d'une chute ou d'un accident très improbable. Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, se contentera, comme l'an dernier, de la deuxième place. Le Slovène aura également remporté deux étapes et une nouvelle fois le maillot blanc de meilleur jeune.

Le Slovène Tadej Pogacar à l'arrivée de la 20e étape du Tour de France 2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

