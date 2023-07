Cyclisme: Lotte Kopecky remporte la première étape du Tour de France Femmes

La Belge Lotte Kopecky a lancé le Tour de France Femmes en endossant le premier maillot jaune de l'épreuve au terme d'une démonstration de force dimanche 23 juillet à Clermont-Ferrand.

De notre envoyé spécial à Clermont-Ferrand,

Il a suffi d’une montée dans le final de la première étape à Clermont-Ferrand ce dimanche 23 juillet pour que la Belge Lotte Kopecky s’offre le premier maillot jaune de la deuxième édition du Tour de France Femmes en remportant la première étape. Elle s’empare par la même occasion du maillot à pois et du maillot vert.

La coureuse de l’équipe, l'équipe SD Worx a continué sur sa lancée après être passée en tête de la dernière difficulté du jour, la côte de Durtol à neuf kilomètres de la ligne. Elle signe le premier succès de sa carrière sur le Tour de France. Elle s'est imposée avec près d'une minute d'avance sur sa coéquipière néerlandaise Lorena Wiebes qui a réglé le sprint des poursuivantes.

Une victoire spéciale

L'Anversoise, spécialiste de la piste mais aussi des côtes raides et courtes, a appliqué la recette qui lui avait permis de remporter le Tour des Flandres au printemps : attaquer en fin d'ascension.

Les favorites de ce Tour de France Femmes, les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (tenante du titre, 13e) et Demi Vollering (numéro un mondial, 6e), ont figuré parmi le groupe de poursuivantes, au contraire de la Française Juliette Labous qui a perdu une quarantaine de secondes sur les autres prétendantes au podium final et figure déjà à plus d'une minute et trente secondes de Kopecky.

« C’est une victoire spéciale. Je ne sais pas si c’est la plus importante de ma carrière. Le Tour des Flandres et les Championnats du monde sur piste ont été très importants pour moi », a commenté Kopecky en conférence de presse.

Son dixième succès de la saison a tout de même une saveur particulière. Pour la première fois depuis la renaissance du Tour féminin l'année dernière, la tunique jaune ne sera pas portée par une coureuse des Pays-Bas. « La Belgique est un grand pays de cyclisme », reconnait volontiers l'intéressée.

« Mon rôle ne change pas. Je suis ici pour aider Demi [Vollering] à remporter le Tour et si je dois me sacrifier, je le ferai », explique Kopecky qui avait connu un début de saison douloureux après le décès soudain de son frère en mars 2023.

