Tour de France Femmes: Camille Fahy, 20 ans, dans la cour des grandes

Camille Fahy vit un rêve éveillé sous les couleurs de St-Michel-Mavic-Auber 93. Pour sa toute première saison au plus haut niveau (WorldTour), la jeune femme de la banlieue parisienne va côtoyer durant une semaine (du 23 au 30 juillet) les meilleures coureuses du monde.

De notre envoyé spécial à Clermont-Ferrand,

Vingt ans, haute comme trois pommes, les yeux qui pétillent. Camille Fahy a failli perdre son latin au moment d’affronter micros et caméras, lors de la présentation des 154 participantes. Difficile de fuir la lumière sur le Tour de France. Elle a été sélectionné par sa direction sportive pour représenter les couleurs de la formation St-Michel-Mavic-Auber 93 et soutenir sa leader, Coralie Demay.

Camille Fahy devra s’habituer à répondre à toutes sortes de questions, sans perdre le fil, sur la course la plus exposée au monde. « Je suis super jeune, c’est une énorme chance pour moi. Je veux faire le maximum pour l’équipe », dit-elle, la voix hésitante, le regard incrédule. Cette coureuse, issue d’une famille qui en pince pour la « petite reine » n'espérait pas une telle surprise.

Des débuts à l'âge de sept ans

Avec une grand-mère présidente d’un club amateur, Camille Fahy commence la compétition à l’âge de 7 ans. « Elle était trimballée sur toutes les courses régionales », se souvient son père. Les parents racontent que la gamine adorait battre les garçons chez les minimes.

« Venir au Tour de France dès l’année de ses 20 ans, c’est quand même extraordinaire, pointe avec enthousiasme la mère. Elle est souvent stressée avant une échéance. Mais le jour J, elle arrive à se mettre dans sa bulle. » Les parents, qui resteront discrets pour ne pas la perturber, vont se fondre dans le public pour la voir passer chaque jour. Elle aura droit à quelques SMS dans la soirée. Une aventure estivale en famille, avec le frère cadet.

Pour Camille Fahy, faire le Tour de France, c’est un peu « entrer dans l’histoire du vélo ». Pour sa première participation, cette étudiante en informatique en école d’ingénieurs, - pour « assurer son avenir » -, va carrément se retrouver à grimper le Tourmalet, col mythique, lors de l’avant dernière journée, samedi 29 juillet.

Études et cyclisme, une vie intense

Camille Fahy, qui a déjà pris part au Tour d’Espagne, a, dès sa première saison, goûté au haut niveau. En début de saison, elle était au départ du Tour Down Under en Australie, puis sur le Tour des Emirats arabes unis.

« Je me suis toujours préparé dans l’optique d’être la meilleure au cas où je serais sélectionnée pour le Tour de France », précise tout de même Camille Fahy. Et d’ajouter : « Maintenant, je suis là, et il n’y a plus qu’à… » La jeune femme, qui a validé son année scolaire et apprécie allier vélo et études, a de quoi passer des vacances sereines. Bien qu’atypiques…

« Continuer ses études et faire du cyclisme au plus haut niveau demande une exigence incroyable au quotidien pour atteindre ses objectifs. Elle s’est posée la question de savoir comment continuer sa scolarité et le vélo. Elle a vraiment une compétence particulière à s’organiser pour allier les deux. C’est une fierté pour nous », confie avec humilité son père.

« Ça va rouler très fort », prévient Camille Fahy, saoulée d’émotion, qui sait comment le cyclisme peut vous donner des ailes quand tout vous sourit.

