Football: Kylian Mbappé et le PSG, direction l'impasse?

Kylian Mbappé ou le PSG, qui sera le meilleur au jeu du poker menteur lancé entre les deux parties ? Dans une guerre froide entre la star et son club, le Real Madrid, l'Arabie Saoudite et le syndicat des joueurs de football professionnels s'en mêlent. De quoi animer l'été parisien, probablement jusqu'à l'impasse qui guette au mois de septembre prochain.

Le PSG, Kylian Mbappé, le Real Madrid, un contrat qui se termine l'année prochaine, l'union nationale des footballeurs professionnels (UNFP, le syndicat des footballeurs français), voilà les ingrédients pour un cocktail instable du côté de la capitale. Il ne manquait qu'une offre colossale de l'Arabie Saoudite, que le PSG est prêt à envisager depuis ce lundi 24 juillet, pour le rendre explosif.

En souhaitant taper du poing sur la table, pour renforcer l'autorité de l'institution Paris Saint-Germain si souvent défiée par les joueurs qui la composent, Nasser al-Khelaïfi a frappé fort… mais peut-être un coup d'épée dans l'eau. Début juillet, le président du PSG, face à la volonté affichée de Mbappé de quitter Paris au terme de son contrat à l'été 2024, avait été clair : « Si Kylian Mbappé veut rester [pour la saison 2023/2024, NDLR], il doit signer un nouveau contrat ». Comprenez qu'il est hors de question de laisser le capitaine de l'équipe de France signer dans un autre club librement, sans indemnité de transfert, dans un an.

Mbappé sur la touche, pas d'agacement affiché

Pour commencer, un ultimatum : le joueur a jusqu'à fin juillet pour prendre sa décision et la rendre claire auprès de ses dirigeants. Ainsi, en cas de départ, en interne le PSG a le temps de voir venir avant la fin du mercato, le 1er septembre, pour trouver un point de chute lucratif. Mais visiblement, la situation n'a pas avancé assez vite au goût d'al-Khelaïfi. Vendredi, la nouvelle est tombée, comme un couperet, voire un point de non-retour.

Mbappé ne fera pas partie du stage de préparation et de la tournée de matches amicaux en Asie avec le reste de l'effectif. À la place, il s'entraîne dans le centre flambant neuf, fraîchement construit à Poissy dans les Yvelines, avec les autres membres du « loft ». Le petit surnom donné au groupe de joueurs indésirables sur lequel le PSG ne compte plus sportivement (Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler…).

Serein, Mbappé s'est pointé tout sourire à l'entraînement, casquette aux couleurs du club vissée sur la tête, prenant quelques minutes pour des selfies avec des jeunes fans le suppliant de rester à Paris. L'attitude d'un homme en position de force et conscient de l'être. Puisque le champion du monde 2018 le sait, le club ne peut pas le forcer à partir et ne pourra certainement pas se permettre de le garder dans l'effectif sans le faire jouer une fois le mercato terminé.

Le syndicat des joueurs s'en mêle, l'Arabie Saoudite aussi ?

D'abord parce qu'un joueur payé environ six millions d'euros bruts par mois selon L'Équipe, au potentiel marketing assez grand pour remplir un stade, vendre des maillots… et au niveau sportif suffisant pour gagner des trophées, aucun club au monde ne s'en passe toute une saison. Aussi, parce que ce dimanche, l'UNFP s'est manifestée et a souhaité, dans un communiqué, « rappeler aux dirigeants qu’exercer des pressions sur un salarié – via la détérioration de ses conditions de travail par exemple – pour le forcer à partir ou accepter ce que veut l’employeur constitue du harcèlement moral ».

Dernière chance pour le PSG de mettre la pression sur le marché des transferts et forcer la main d'éventuels prétendants à formuler une offre : jouer au plus malin. L'AFP et l'Équipe ont assuré ce dimanche que le PSG a reçu une offre de transfert colossale, 300 millions d'euros, en provenance du club d'Al-Hilal pour son attaquant vedette. Et que les champions de France acceptent d'ouvrir des discussions entre le joueur et le club saoudien.

Un transfert hautement improbable au vu de la propension de Mbappé à vouloir marquer l'histoire de son sport. Et aussi à rejoindre le Real Madrid, qui le piste depuis des années et dont il rêvait déjà gamin. Reste que, toujours d'après l'AFP, Chelsea, Manchester United, Tottenham, l'Inter Milan et le FC Barcelone se sont aussi mis en ordre de marche sur le dossier. Une très longue partie de poker menteur, qui pourrait s'étirer jusqu'à début septembre, est engagée.

