Le journal de bord d’Adrien Petit, épisode 5: «J'ai perdu 10 ans de ma vie»

Coureur expérimenté, ancien vainqueur d’étape sur la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, le Français Adrien Petit (Intermarché-Circus-Wanty) vient de boucler son 5ème Tour de France, au courage, le corps toujours meurtri par les suites d’une lourde chute. Une fin d’aventure réussie avec la belle 6ème place du sprinteur-maison, l’Erythréen Biniam Girmay, sur les Champs Elysées, à Paris. Le dernier épisode de ses carnets de route a un parfum de soulagement... et de houblon (avec modération).

La dernière semaine de course a été interminable, arriver à Paris, c’est ma victoire personnelle ! J’en ai bavé jusqu’au bout: dans les Vosges, samedi, il a encore fallu puiser très loin pour avoir le droit de voir l’Arc de Triomphe. Je n’étais même pas serein dimanche matin, quand j’ai vu la météo, avec de la pluie annoncée. Je me suis vu faire les pavés des Champs-Élysées sur une chaussée humide, reparti pour un nouveau calvaire. Heureusement, c’était sec, j'étais soulagé et j’ai pu enfin savourer.

Je ne sais pas trop comment j’ai tenu jusque-là. Je me suis raccroché à plein de petites choses : mes « grigris » au poignet, les petits cœurs sur la potence de mon vélo et les encouragements du public, bien sûr. Chaque jour, j’avais de plus en plus de monde pour me soutenir. Ça aide, vraiment.

Retour à la vie « normale »

Boucler la Grande Boucle, ça se fête évidemment mais ensuite, il faut rentrer à la maison. Je suis content, et en même temps, c'est une sensation un peu étrange : on vient de passer un mois en équipe, ensemble, maintenant, il faut se réhabituer au quotidien. J’ai un peu l’impression d’être une pièce rapportée, chez moi. Je vais avoir besoin de 2,3 jours de réadaptation. Pendant le Tour, on vit comme des rois, avec tout un staff à notre service, là, il va falloir recommencer à faire la vaisselle, le petit-déjeuner, remettre la table, la vraie vie, finalement !

Je vais aussi pouvoir me poser, tranquillement, sur ma terrasse, regarder le gibier, loin de ce bruit qui nous escorte pendant plus de trois semaines. Je vais aussi réfléchir, au calme : est-ce que je reviendrai sur le Tour de France ? Il faudra en discuter, plus tard. J’ai perdu 10 ans de ma vie sur la dernière semaine, je suis marqué, mais fier et soulagé.

