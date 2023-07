Mondial féminin: Wendy Renard touchée, inquiétude grandissante chez les Bleues

Après avoir entrevu ses limites contre la Jamaïque dimanche (0-0) au Mondial, l'équipe de France doit déjà composer avec une hécatombe de blessures sans précédent (Katoto, Henry, Mbock et D. Cascarino sont forfaits, Bacha et De Almeida touchées). Une nouvelle inquiétude pourrait allonger cette liste: leur capitaine Wendie Renard souffre du mollet. À cinq jours d'un choc crucial face au Brésil, samedi (12h00) à Brisbane, l'état physique de la joueuse de 33 ans, patronne de la défense, risque de donner des sueurs froides à l'encadrement. Une nouvelle contre-performance laisserait entrevoir une deuxième place de groupe et un huitième de finale probable face aux Allemandes. Voire une élimination dès les phases de poules.

Wendy Renard est touchée au mollet et suscite l'inquiétude du staff des Bleues. REUTERS - CARL RECINE

Texte par : RFI Suivre