Tour de France Femmes: Lippert échappe aux chutes et gagne la 2e étape, Kopecky reste en jaune

La championne d'Allemagne Liane Lippert a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de France Femmes lundi 24 Juillet à Mauriac dans le Cantal, où la Belge Lotte Kopecky, deuxième, a conservé le maillot jaune. Au terme d'un final couru sur une chaussée humide et marqué par de nombreuses chutes, notamment celle spectaculaire de la Néerlandaise Eva van Agt qui occupait la tête de la course, Lippert a remonté Kopecky de justesse. L'Italienne Silvia Persico a pris la troisième place. Mardi, les sprinteuses pourraient être à la fête sur un parcours complètement plat dans sa partie finale et reliant Collonges-la-Rouge en Corrèze à Montignac-Lascaut en Dordogne dans une étape longue de 147,2 kilomètres.

