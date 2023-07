Paris 2024: la torche olympique inédite révélée

La torche olympique, où brûlera la flamme olympique des JO de Paris, imaginé par le designer Mathieu Lehanneur et présentée ce mardi 25 juillet, se veut originale. Elle n'a pas la forme évasée traditionnelle, mais se présente avec une partie haute et une partie basse resserrées, un peu oblongues. « Elle est absolument symétrique pour la première fois de son histoire », a expliqué le créateur, ce qui permet de « mettre plus en valeur la flamme ». Conçue dans les usines françaises d'ArcelorMittal, la torche mesure 70 cm de haut pour 1,5 kg. L'objet se promènera sur la Seine avec des athlètes mardi après-midi.

Le designer Mathieu Lehanneur lors de la présentation à la presse de la torche de Paris 2024 le 25 juillet 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

