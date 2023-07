Tour de France Femmes: Lorena Wiebes la plus rapide de la 3e étape, Kopecky toujours en jaune

La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la 3e étape du Tour de France Femmes mardi 25 juillet à Montignac-Lascaux en Dordogne où son équipière belge chez SD Worx Lotte Kopecky a conservé son maillot jaune. Déjà victorieuse à deux reprises l'an dernier sur la Grande Boucle, Wiebes s'est imposée au sprint devant sa compatriote Marianne Vos et Kopecky pour signer son dixième succès cette saison. « On a beaucoup d’expérience avec Lotte Kopecky et elle a bien lancé mon sprint. Nous sommes une équipe très forte et tout va bien pour nous cette saison. J’espère que cela va continuer pour le classement général », a commenté la lauréate du jour. Après la victoire de Kopecky dimanche à Clermont-Ferrand, il s'agit d'un deuxième succès pour la formation SD Worx, dont la leader Demi Vollering partage le statut de favorite de l'épreuve avec sa compatriote Annemiek van Vleuten, tenante du titre. Les deux femmes ont franchi la ligne dans le même temps au sein du peloton. Mercredi, les coureuses aborderont l'étape la plus longue de cette édition : 177 kilomètres entre Cahors et Rodez. L'une des plus difficiles avec cinq difficultés répertoriées et les 40 derniers kilomètres sans quasiment un mètre de plat.

