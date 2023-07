Organisation, enjeux, préparation des athlètes: revivez notre édition spéciale JO-365

Ce mercredi 26 juillet, RFI consacre ses antennes aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, un an avant le début des compétitions. Tout au long de la journée, nous partons à la rencontre des équipes et athlètes français et internationaux, particulièrement du continent africain. De 8 h à 10 h, heure de Paris, RFI a délocalisé son antenne sur la Seine pour une édition spéciale et propose de nombreux reportages et émissions tout au long de la journée pour décrypter les enjeux et les préparatifs de cet événement majeur, et la façon dont la France se prépare à accueillir le monde.

Le studio de RFI sur le ponton « Gustave » des Vedettes de Paris amarré au pied de la Tour Eiffel, le 26 juillet 2023. © Anthony Ravera / RFI

Délocalisation de « RFI Matin » sur la Seine : 8h-10h, présenté par Nathalie Amar RFI installe son studio de radio sur le ponton « Gustave » des Vedettes de Paris, amarré au pied de la Tour Eiffel. Autour de deux grandes parties, Nathalie revient en compagnie de ses invités sur la cérémonie d'ouverture, le village olympique, les enjeux de sécurité et de développement technologique, mais aussi sur la préparation des athlètes, notamment en Afrique. Cette édition spéciale de « RFI Matin » est également à suivre en direct en vidéo sur rfi.fr, sur YouTube et sur Facebook. 1ère heure : les préparatifs et les enjeux de l'organisation des Jeux à Paris Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, Thomas Jolly, directeur des cérémonies de Paris 2024, Yann Krysinski, directeur des opérations à la Solideo (en charge de la livraison des ouvrages olympiques pour Paris 2024), Pierre Rondeau, professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean-Jaurès, et Pierre Brajeux, Président de la Fédération française de la sécurité privée (FFSP). 19:59 Édition spéciale JO-365 partie 1 24:18 Édition spéciale JO-365 partie 2 2e heure : les athlètes, de la préparation sportive aux rêves de médailles Avec Estelle Mossely, championne olympique 2016 de boxe en moins de 60 kg (déjà qualifiée pour Paris 2024), Nantenin Keita, championne paralympique 2016 du 400m, Madeleine Larcheron, espoir français du skateboard, Wilfried Happio, vice-champion d'Europe du 400m haies, et un témoignage de Dorian Keletela, de l'équipe olympique des réfugiés – Congo-Brazzaville – 100 m. 19:59 Édition spéciale JO-365 partie 3 24:24 Édition spéciale JO-365 partie 4 ►Dans les magazines RFI raconte et incarne l'engagement et les exploits des athlètes : - 8 milliards de voisins, à 12h10 : « La longue course des femmes aux Jeux Olympiques », présenté par Emmanuelle Bastide. Avec Catherine Louveau, sociologue du sport, Glwadys Epangue, co-présidente de la commission des athlètes du CNO français et médaillée de bronze dans la catégorie des – 67 kg en taekwondo aux JO de Pékin en 2008, et Aminata Fofana, Secrétaire générale du comité olympique ivoirien. - Grand reportage à 13h10 : « Les rêves olympiques des athlètes », par Cédric De Oliveira. - Apprentissage du français avec la série bilingue « Parlez-vous Paris ? » Le service langue française de RFI propose la nouvelle série podcast bilingue « Parlez-vous Paris ? » pour permettre aux internautes d'apprendre de la langue française, ou d'en perfectionner leur maîtrise. Les 5 premiers épisodes de cette série sont déjà disponibles sur le site « Le français facile avec RFI ». Accompagnée de parcours pédagogiques et de fiches d'aide à la communication, cette série fait découvrir Paris, ses codes, sa culture et ses habitants et est disponible en versions français - arabe, - anglaise, - chinoise, - espagnole, - portugaise du Brésil, - russe. ► Mais aussi… - « JO : l'histoire des jeux, les jeux de l'Histoire - 10 éditions des Jeux olympiques qui ont marqué le monde », une série olympique et plurilingue réalisée par les rédactions en langues étrangères de RFI. Toutes les informations.