Mondiaux de natation: le Tunisien Ahmed Hafnaoui champion du monde du 800m

Le Tunisien Ahmed Hafnaoui est devenu, ce mercredi 26 juillet, champion du monde du 800m nage libre à Fukuoka (Japon). Hafnaoui, en argent sur le 400m au Japon, s'est imposé en 7 min et 37 secondes au terme d'une course extrêmement serrée durant laquelle il a bataillé aux côtés de l'Allemand Lukas Mertens (5e) et l'Australien Samuel Short, lui sacré sur le 400 trois jours plus tôt. Finalement il s'est imposé devant l'Australien, deuxième, et le champion du monde en titre Bobby Finke, en bronze cette fois-ci.

Ahmed Hafnaoui célèbre son titre mondial sur 800m nage libre à Fukuoka au Japon. REUTERS - ISSEI KATO

