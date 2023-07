Paris 2024: cinq choses à savoir sur la dernière année avant le début des JO

Dans un an, jour pour jour, sera donné le coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris. Le compte à rebours est lancé Avant ces JO, cinq « petites » choses à savoir. Avant les grandes…

Casse-tête russe

Le Comité international olympique envoie ce 26 juillet ses invitations pour les JO 2024 de Paris à 203 Comités nationaux olympiques (CNO) mais pas à la Russie ni à la Biélorussie, pour lesquels il réserve sa décision. Le CIO reste partagé entre la nécessité de prendre position par rapport à l’agression russe et la volonté de ne pas priver de compétition des athlètes qui n’ont pas à endosser la responsabilité de la guerre. Mais l’Ukraine a déjà affirmé qu’elle refusera de participer aux JO en cas de présence d’athlètes russes. L'instance de Lausanne martèle depuis mars qu'elle tranchera « en temps voulu ». Le CIO enverra ce mercredi donc les invitations « aux 203 CNO admissibles », excluant ceux de Russie et de la Biélorussie (pour l’instant) ainsi que du Guatemala, suspendu depuis octobre 2022 pour des problèmes d'ingérence politique.

Une flamme olympique voyageuse

Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme olympique, en avril 2024, avant que cette dernière ne poursuive sa route partout en France jusqu'à Paris. Le comédien Jamel Debbouze et l'astronaute Thomas Pesquet feront partie des relayeurs de la flamme qui arrivera le 8 mai 2024. Portée par 10 000 relayeurs, la flamme olympique, allumée le 16 avril en Grèce, arrivera par bateau à Marseille avant de traverser plus de 400 villes, et cinq territoires ultra-marins, pour arriver à Paris le 26 juillet. Selon le parcours dévoilé, elle va traverser pendant 80 jours la France sur près de 12 000 kilomètres. Elle passera notamment par le Mont-Saint-Michel, les Antilles, la Polynésie, ou encore le Château de Versailles, « la France iconique dans toutes ses dimensions », a estimé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. « C'est énormément de travail collectif depuis un an et demi, le parcours, je le trouve dingue, je le trouve incroyable », a déclaré Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation (Cojo).

Il reste encore des billets

Il y aura encore des possibilités pour acheter des places pour assister en direct au JO d’ici au 26 juillet 2024. La billetterie reste en effet ouverte jusqu’à épuisement des stocks. Et des billets seront réinjectés au fur et à mesure, indique Paris 2024. « Notamment quand on saura clairement où sont positionnées les caméras dans les stades, pour lesquelles on a bloqué des espaces », précise le comité d’organisation. Concrètement, quelques centaines de milliers de places sont encore gelées de ce fait. Mais certaines disciplines sont déjà quasiment complètes et peu de places seront remises en vente. C’est le cas des disciplines urbaines comme le breakdance ou encore du judo, dont les places se sont arrachées en quelques heures, notamment pour les journées de combat de Teddy Riner. Concernant la cérémonie d’ouverture, il reste environ quelques places, mais en catégorie A – donc très chères – qui seront remises en vente. Sans compter les places « gratuites » pour lesquelles l’État à la main, indique Paris 2024.

Parité garantie

Ces Jeux seront les plus équilibrés de l’histoire olympique en termes d’égalité des genres. Dans un an, autant de femmes que d’hommes participeront à la plus grande compétition sportive au monde. Le nombre de femmes concourant aux JO avait déjà sensiblement a augmenté, passant de 34 % aux Jeux d'Atlanta 1996 à un nouveau record de 48 % à ceux de Tokyo 2020. La route fut longue depuis les Jeux Olympiques de Paris en 1900 ; des athlètes féminines participèrent pour la première fois à cinq épreuves : tennis, voile, croquet, sports équestres et golf. Seules 22 femmes y prirent part, représentant à peine 2,2 % du nombre total des concurrents (997).

Marathon pour tous

Grande première pour ces Jeux olympiques, le marathon sera ouvert à une participation massive d’athlètes amateurs, qui pourront courir le même jour que l’épreuve olympique. Même si le marathon « public » ne commencera pas au même moment que la compétition d’élite, les athlètes amateurs courront le même parcours et dans les mêmes conditions que l’épreuve olympique, selon Tony Estanguet. « Avec cette épreuve (le marathon à participation massive), Paris 2024 invite les Français à s’inspirer de l’état d’esprit des athlètes et des valeurs olympiques, à les intégrer dans leur vie quotidienne », déclare le président du comité d’organisation sur le site internet de Paris 2024. Tout le monde peut espérer être de la partie, « qu’il soit un athlète confirmé ou un débutant, valide ou handicapé, jeune ou plus âgé, puisse profiter de ce moment vraiment exceptionnel ».

