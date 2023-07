Tour de France Femmes: les Françaises rêvent aussi de Paris 2024 dans un an

Alors que le Tour de France Femmes bat son plein, les coureuses françaises savent que dans 365 jours tout pile, ce seront les JO de Paris à domicile qui seront dans l’actualité. Et elles ont forcément cette perspective en tête.

De notre envoyé spécial sur le Tour de France Femmes,

Vivre Paris 2024 reste un enjeu majeur pour tous les athlètes français. Le cyclisme est présent aux Jeux olympiques d'été depuis la première édition en 1896 à Athènes. Absent trois fois de 1900 à 1908, le cyclisme sur route n’a plus manqué une seule édition des Jeux olympiques, et les femmes sont entrées au programme en 1984. La France est en tête des nations avec 49 médailles d’or, toutes disciplines confondues.

Le parcours de l’épreuve sur route à Paris devrait être spectaculaire. Les concurrentes passeront devant le château de Versailles, la Tour Eiffel, les Invalides et devront escalader la butte Montmartre. De quoi avoir des frissons pour celles qui seront sur la ligne de départ.

« Les JO, ça parle à tout le monde »

« J’espère aller au Jeux et briller sur le contre-la-montre, témoigne Juliette Labous, championne de France de l'exercice en 2020. Pour la course sur route, le parcours sera compliqué et ce ne sera peut-être pas un sprint à l’arrivée. C’est dans un an, c’est dans un coin de ma tête. Les JO, c’est ce que je voulais absolument gagner avant la renaissance du Tour de France. Les JO, c’est universel. »

Pour sa compatriote Évita Muzic, championne de France sur route en 2021, si le Tour de France Femmes est devenu un nouvel enjeu majeur dans un carrière, les JO restent une compétition « extraordinaire ». « J’étais dans les trois présélectionnées pour Tokyo, mais malheureusement je n’y suis pas allée. J’espère qu’avec le quota maximum de quatre coureuses, je serais dans la sélection. On voit de plus en plus d'annonces à la télévision, on sent que cela se rapproche », souligne-t-elle. Et de tempérer : « Ce n’est pas une obsession. Il y a des sports pour qui les Jeux sont plus importants. Pour nous, il y a désormais ce Tour de France ou encore les Championnats du monde. Mais les JO, ça parle à tout le monde. C’est seulement tous les quatre ans et participer à la fête en France, ce serait cool. »

Une autre Française, Audrey-Cordon Ragot, voudrait finir sa carrière en beauté à Paris 2024. Victime d’un AVC en septembre 2023, l’idée de remonter sur un vélo pour surmonter cette épreuve en vue de Paris 2024 l’a beaucoup aidée. « Les Jeux seront pour moi la dernière compétition de haut niveau de ma carrière et je voudrais sortir par la grande porte. Il faut continuer à travailler, la sélection sera donnée en mai 2024, il y a encore un peu de temps », dit la championne de France sur route en 2020 et 2022. Elle a aussi remporté le titre national en contre-la-montre à six reprises. Son meilleur résultat aux JO est une 15e place en contre-la-montre lors de sa première participation à Londres en 2012. Elle a fait le voyage pour les JO de Rio en 2016.

Le contre-la-montre femmes aura lieu le samedi 27 juillet 2024 avec 35 concurrentes au total. En ce qui concerne la course sur route, elle aura lieu le 4 août avec 90 coureuses sur la ligne de départ.

