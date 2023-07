Escrime: une Ukrainienne disqualifiée après son refus de serrer la main à son adversaire russe

La sabreuse, Olga Kharlan, est devenue ce jeudi 27 juillet aux Mondiaux d'escrime la première Ukrainienne à affronter une Russe en près d'un an et demi. Après avoir battu son adversaire, elle a été disqualifiée pour avoir refusé de lui serrer la main.

Olga Kharlan avait accepté cet affrontement sportif contre la Russe Anna Smirnova, avec l'accord de Kiev. Cela semblait démontrer que l'Ukraine s'éloignait d'un boycott des Jeux olympiques de Paris en cas de participation des Russes ou des Biélorusses sous bannière neutre. Mais la disqualification de l'escrimeuse ukrainienne pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire montre que ce dossier est loin d'être réglé.

L'arbitre ayant déjà accordé la victoire à Olga Kharlan, Anna Smirnova, n'a pas été repêchée. Mikhaïlo Podoliak, proche conseiller de Volodymyr Zelensky, s'est empressé de qualifier la disqualification de l'Ukrainienne d'« absolument scandaleuse ». Ce dernier a défendu le geste d'Olga Kharlan en publiant sur X (nouveau nom de Twitter) une photo d'Anna Smirnova aux côtés d'un jeune homme en treillis militaire : « Comme vous pouvez le voir, elle admire ouvertement l'armée russe, qui tue les Ukrainiens et détruit nos villes. »

Plus qu'un match ordinaire

C'était plus qu'un match ordinaire ce jeudi 27 juillet dans le palais des congrès de Milan, où une vingtaine de membres de la délégation ukrainienne a poussé à pleine voix Kharlan, multipliant les « Slava Ukraini » (« Gloire à l'Ukraine »). Quadruple championne du monde de sabre et tête d'affiche du sport ukrainien, Olga Kharlan n'a eu la permission finale de participer que jeudi matin après une ultime réunion des organes du sport de son pays.

Après avoir battu Anna Smirnova, Olga Kharlan s'est contentée d'un salut protocolaire à l'arbitre. Au lieu de lui serrer la main, elle a présenté son sabre pour que s'entrechoquent les lames, geste qui avait cours dans les salles d'armes au plus fort de la pandémie de Covid-19. Devant ce refus d'une poignée de main, l'escrimeuse russe a protesté et refusé de quitter la piste pendant près d'une heure après la fin du match. Le refus de saluer étant passible d'une disqualification dans les règlements de la FIE, elle a obtenu gain de cause.

Il n'y avait plus eu de compétition entre sportifs des deux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine, exceptés sur les circuits ATP et WTA de tennis, où les joueurs ne font pas partie d'une délégation officielle. « Je suis vraiment fière de nos joueurs de tennis et je m'imagine à leur place, affronter les gens dont le pays bombarde et tue nos compatriotes », avait confié il y a quelques semaines Olga Kharlan, plaidant pour affronter les Russes.

Décret modifié

Un décret du ministère des Sports ukrainien interdisait jusqu'à présent aux athlètes de ces délégations officielles de participer à des compétitions où figuraient des Russes ou Biélorusses. Modifié ce mercredi 26 juillet, il ne concerne désormais que les « athlètes représentant la Fédération de Russie ou la République du Bélarus ». Cela permet aux sportifs ukrainiens de concourir face à des athlètes sous bannière neutre, ce qui est conforme à la recommandation du Comité international olympique (CIO) mise en œuvre par plusieurs fédérations internationales, dont l'escrime (FIE), pour réintégrer Russes et Biélorusses dans le sport mondial.

Cet amendement est de nature à dissiper la menace d'une absence de l'Ukraine aux JO de Paris, une hypothèse qui prenait de plus en plus corps avec les absences de sportifs ukrainiens dans plusieurs compétitions qualificatives pour les JO. Officiellement, l'Ukraine n'a pas pris de décision. « Nous attendons la décision finale et de savoir si les Russes et Biélorusses seront autorisés à participer ou non », avait indiqué au journal Le Monde, mardi, le ministre ukrainien des Sports et président du comité national olympique Vadym Gutzeit.

L'escrime a été le premier sport à rouvrir la porte aux Russes et Biélorusses en mars. Trente escrimeurs russes et 51 tireurs biélorusses se sont vus accorder en avril le statut d'« athlète individuel neutre » après examen de leur dossier. Mais aucun grand nom de la discipline parmi eux. La championne olympique en titre de sabre individuel et par équipes, Sofia Pozdniakova, fille de Stanislav Pozdniakov, lui-même ex-champion de sabre et président du comité olympique russe (ROC), a été retoquée.

Le CIO a réagi, ce jeudi, après la disqualification d'Olga Kharlan. Dans un communiqué, le Comité international olympique appelle à faire preuve de « sensibilité » à l'égard des sportifs ukrainiens. Il se félicite par ailleurs de l'inflexion opérée par le gouvernement ukrainien concernant la bannière neutre. Cela permettra, confirme le CIO, aux sportifs ukrainiens « de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 ». Quant à la fédération ukrainienne, elle proteste contre la décision prise aux Championnats du monde d'escrime ce jeudi, et dit espérer qu'Olga Kharlan sera réintégrée.

« Nous avons soumis notre protestation au bureau de la Fédération internationale d'escrime. Nous attendons la prise en compte immédiate de cette protestation, afin que cette disqualification soit annulée », a déclaré à la presse le président de la fédération ukrainienne Mykhaïlo Illiachev.

